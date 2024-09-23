Удары по складам в России: стоит ли ожидать радикального ответа от РФ - Криволап

Ограниченные ресурсы РФ не позволят ей существенно ответить на удары по военным складам на территории России, считает эксперт.

https://glavred.info/ukraine/udary-po-skladam-v-rossii-stoit-li-ozhidat-radikalnogo-otveta-ot-rf-krivolap-10599350.html Ссылка скопирована

Чего можно ожидать от России в ответ на уничтожение складов / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Россия не сможет серьезно ответить на удары украинских военных по складам с вооружением на территории России, в частности, в городе Торопец Тверской области. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

По его словам, Россия воюет против Украины на пределе своих возможностей, используя все доступные ресурсы. Все имеющиеся силы направлены на бои в Покровском направлении и на восточном фронте.

"Когда возникла проблема с Курщиной, россияне содрали по закромам мобилизованных, которые не были готовы к серьезным боевым действиям. Часть группировки готовилась к вторжению в Сумскую область, однако ее численности оказалось недостаточно даже для того, чтобы сдержать наше наступление. В общем, если бы мы не зашли в Курскую область, россияне вторглись бы на Сумщину", - указывает он.

Смотрите видео, в котором Криволап рассказал, каким оружием могла быть атакована военная база в Торопце:

Эксперт подчеркивает, что боевые действия на своей территории и на чужой - это кардинально разные ситуации. Учитывая имеющиеся у России ресурсы, вряд ли она сможет осуществить радикальные действия. Даже если Иран предоставит не только Fath 360, но и другие ракеты, такие как Fateh-110 или Zolfaghar, это лишь усилит возможность нанесения ударов баллистическими ракетами.

"Но как показала практика, склады с иранскими ракетами (в/ч 6991) уже уничтожались. Перед этим были поражены и склады в Воронежской области, где, судя по всему, находились северокорейские ракеты KN-23. Таким образом, я не вижу у России каких-то существенных возможностей для усиления своих позиций", - резюмировал Криволап.

Что известно об иранских баллистических ракетах / Инфографика: Главред

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Удары по России - что известно о взрывах на складах с обзором в РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, уничтожение склада боеприпасов в Торопце Тверской области окажет значительное стратегическое влияние на ход войны, поскольку этот арсенал мог обеспечить российскую армию боеприпасами на 2-4 месяца активных боевых действий. Об этом заявил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Атака на 23-й арсенал возле поселка Октябрьское Тверской области привела к уничтожению или серьезному повреждению около 60 зданий склада, а также открытых площадок с боеприпасами, железнодорожных вагонов и части железнодорожной инфраструктуры. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, обнародованные американским исследователем OSINT с ником "MT_Anderson".

Уничтоженный 107-й склад ГРАУ, один из 13 крупнейших складов артиллерийских боеприпасов в России, может повлиять на интенсивность боевых действий на севере Харьковской и Курской областей. Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что именно этот арсенал обеспечивал российские войска на этих направлениях.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред