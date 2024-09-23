УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Удары по складам в России: стоит ли ожидать радикального ответа от РФ - Криволап

Юрий Берендий
23 сентября 2024, 11:02
69
Ограниченные ресурсы РФ не позволят ей существенно ответить на удары по военным складам на территории России, считает эксперт.
Удары по складам в России: стоит ли ожидать радикального ответа от РФ - Криволап
Чего можно ожидать от России в ответ на уничтожение складов / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Россия не сможет серьезно ответить на удары украинских военных по складам с вооружением на территории России, в частности, в городе Торопец Тверской области. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

По его словам, Россия воюет против Украины на пределе своих возможностей, используя все доступные ресурсы. Все имеющиеся силы направлены на бои в Покровском направлении и на восточном фронте.

"Когда возникла проблема с Курщиной, россияне содрали по закромам мобилизованных, которые не были готовы к серьезным боевым действиям. Часть группировки готовилась к вторжению в Сумскую область, однако ее численности оказалось недостаточно даже для того, чтобы сдержать наше наступление. В общем, если бы мы не зашли в Курскую область, россияне вторглись бы на Сумщину", - указывает он.

Смотрите видео, в котором Криволап рассказал, каким оружием могла быть атакована военная база в Торопце:

Эксперт подчеркивает, что боевые действия на своей территории и на чужой - это кардинально разные ситуации. Учитывая имеющиеся у России ресурсы, вряд ли она сможет осуществить радикальные действия. Даже если Иран предоставит не только Fath 360, но и другие ракеты, такие как Fateh-110 или Zolfaghar, это лишь усилит возможность нанесения ударов баллистическими ракетами.

"Но как показала практика, склады с иранскими ракетами (в/ч 6991) уже уничтожались. Перед этим были поражены и склады в Воронежской области, где, судя по всему, находились северокорейские ракеты KN-23. Таким образом, я не вижу у России каких-то существенных возможностей для усиления своих позиций", - резюмировал Криволап.

Иранские баллистические ракеты, Ракеты Иран Инфографика
Что известно об иранских баллистических ракетах / Инфографика: Главред

Кто такой Константин Криволап?

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Удары по России - что известно о взрывах на складах с обзором в РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, уничтожение склада боеприпасов в Торопце Тверской области окажет значительное стратегическое влияние на ход войны, поскольку этот арсенал мог обеспечить российскую армию боеприпасами на 2-4 месяца активных боевых действий. Об этом заявил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Атака на 23-й арсенал возле поселка Октябрьское Тверской области привела к уничтожению или серьезному повреждению около 60 зданий склада, а также открытых площадок с боеприпасами, железнодорожных вагонов и части железнодорожной инфраструктуры. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, обнародованные американским исследователем OSINT с ником "MT_Anderson".

Уничтоженный 107-й склад ГРАУ, один из 13 крупнейших складов артиллерийских боеприпасов в России, может повлиять на интенсивность боевых действий на севере Харьковской и Курской областей. Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что именно этот арсенал обеспечивал российские войска на этих направлениях.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине бавовна в России Константин Криволап
Реклама

Главное за день

Курская область и не только: в The Times назвали 4 пункта плана победы Зеленского

Курская область и не только: в The Times назвали 4 пункта плана победы Зеленского

11:21 Украина
Успешный прорыв: украинские десантники зашли на еще один участок границы РФ

Успешный прорыв: украинские десантники зашли на еще один участок границы РФ

10:48 Украина
Кремль бросает моряков гибнуть в Украине, а флот РФ разваливается на глазах - Forbes

Кремль бросает моряков гибнуть в Украине, а флот РФ разваливается на глазах - Forbes

10:01 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Похолодает до +5: в Украину возвращаются ливни с грозами 48709

Похолодает до +5: в Украину возвращаются ливни с грозами

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 сентября: Овнам - сюрприз, Тельцу - встреча 11433

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 сентября: Овнам - сюрприз, Тельцу - встреча

Свет будет по 4-5 часов в сутки : украинцев предупреждают об отключении АЭС 6102

"Свет будет по 4-5 часов в сутки": украинцев предупреждают об отключении АЭС

Есть первые прилеты : РФ атаковала Украину ракетами 3566

Есть первые "прилеты": РФ атаковала Украину ракетами

Последние новости

11:59

Могилу путиниста Маслякова разгромили в Москве

11:43

4 знака зодиака, которым суждено стать великими

11:40

Возле одного из городов ситуация критическая: боец ВСУ рассказал об обострении на фронте

11:38

Авокадо созревает за 10 минут: гениальная подсказка кулинарного эксперта

11:36

Готовили захват власти в Одессе: СБУ обезвредила боевую группу российского ГРУФото

Военную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – КриволапВоенную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – Криволап
11:21

Курская область и не только: в The Times назвали 4 пункта плана победы Зеленского

11:04

Китайский гороскоп на завтра 24 сентября: Змеям - неудачи, Лошадям - испорченный день

11:02

Удары по складам в России: стоит ли ожидать радикального ответа от РФ - КриволапВидео

11:02

Гороскоп Таро на октябрь 2024: Овнам - прибыль, Тельцам - новые горизонты, Близнецам - ссораВидео

Реклама
10:48

Успешный прорыв: украинские десантники зашли на еще один участок границы РФ

10:21

Гороскоп на завтра 24 сентября: Скорпионам - важный звонок, Володеям - выгорание

10:19

"Живем уже почти три года": Алан Бадоев воссоединился с Ольгой Навроцкой

10:01

Кремль бросает моряков гибнуть в Украине, а флот РФ разваливается на глазах - Forbes

09:34

Уничтожение арсенала в Торопце сократит войну: глава ЦПД рассказал об успехе ВСУ

09:31

Залили и забыли: чем убрать запах в уличном туалете

09:09

Беглец Влад Яма показался в Киеве вместе с женой - детали

09:03

Ядерные угрозы не работают, Путин может разыграть "золотую карту" - The Washington Post

08:35

В пыль стерли 58 зданий и железную дорогу: новые снимки арсенала РФ после атакиФото

07:56

"Есть отличная отмазка": Анна Кошмал оригинально сообщила о своей второй беременности

07:48

РФ продвинулась возле семи населенных пунктов на Донбассе - DeepState

Реклама
06:52

Макрон сделал резонансное заявление по пересмотру отношений с РФ

06:39

Почему предложение Сикорского по Крыму является хорошей новостью, а не плохой?мнение

05:30

Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 7 секунд найти робота

03:36

Руки пачкать не нужно: женщина показала "гениально простой" метод чистки картофеля

01:56

Горят машины, повреждены дома: РФ 6 раз ударила по ЗапорожьюФотоВидео

00:54

Зеленский прибыл в США - первые подробности

00:26

Россияне попали в ловушку: в ВСУ анонсировали хорошие новости из Харьковщины

00:14

Известная украинская актриса вступила на службу в ВСУ

22 сентября, воскресенье
22:40

РФ пытается защитить "мост Путина: на захваченной Тузле заметили башни-трансформеры

22:34

Есть первые "прилеты": РФ атаковала Украину ракетами

21:37

В США раскрыли планы Путина по Курской области и предупредили об опасном сценарии

21:34

Выборы в США: кто донатит кандидатам?мнение

20:36

Войска РФ пытаются оцепить город на Донбассе: в DeepState раскрыли детали

20:19

"Война станет глубже и тяжелее в 2025-2026 годах": неутешительный прогноз Британии

19:16

Области окутает туманом: назван один регион, где будет дождь

18:50

Украина получила мощное оружие: каким объектам РФ грозят удары – экспертВидео

18:20

Лукашенко пригрозили последствиями из-за вояжа Пушилина в Беларусь

18:17

Похолодает до +5: в Украину возвращаются ливни с грозами

17:49

Этой ракетой пугал Медведев. Что не так с "Сарматом", который взорвался в РФЭксклюзив

17:34

Война не заканчивается: как долго РФ сможет идти в наступление

Реклама
17:16

Бросают в бой "вагнеров" и зэков: РФ на важном направлении перешла в оборону

17:06

3 строгих запрета, которые нельзя нарушать: строгие приметы 23 сентября

16:16

Что нельзя делать за столом у казахов: интересные традиции самого гостеприимного народа

16:15

Чего ждать Украине, если Байден откажется от плана победы: Зеленский назвал сценарий

16:11

Удары дальнобойным оружием по РФ: почему на самом деле Запад оттягивает решение

15:57

Поддержка по вступлению в ЕС: в Польше заговорили о "требованиях" для Украины

15:45

Угроза наступления на Днепр: может ли РФ прорвать оборону – эксперт

15:23

Россияне уничтожают КАБами собственную территорию: в ВСУ назвали мотивы оккупантов

15:18

Две недели на визит в ТЦК: кто первым получит повестку через Укрпочту

14:55

Украинский экс-футболист Тимощук попал в новый антиукраинский скандал

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять