Запасов хватило бы на полтора года войны: в ВСУ рассказали об ударе по арсеналу в Торопце

Силы обороны, ударив по якобы защищенному объекту ракетных войск РФ, в очередной раз продемонстрировали переход так называемых красных линий Кремля.

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Взрывы в Торопце - детали атаки от ВСУ / Коллаж Главреда. Фото: Maxar, скриншот видео

Вероятно, арсеналы боеприпасов в Торопце Тверской области страны-агрессора РФ, которые были уничтожены в результате атаки БПЛА 18 сентября, должны были обеспечить группировку "Север", которая контратакует в Курской области.

Однако представитель УДА Сергей Братчук, как выразился он в эфире телемарафона, допускает, что эти запасы могли пойти на "горячие" участки фронта.

"Конечно, это повлияет и на Курскую область, на действия группировки "Север", которая пытается там противостоять нашим Силам обороны... Возможно, эти боеприпасы должны были быть на каких-то других участках фронта - на самых жарких или южных", - сказал спикер УДА. видео дня

Братчук сравнил запасы снарядов и ракет с арсеналами мин.

"Если бы эти 30 тысяч тонн были только минометными минами 82 мм калибра, то с этой интенсивностью боевых действий, которая сегодня происходит по всей линии боевого соприкосновения, то этих запасов хватило бы на ведение боевых действий где-то на полтора года", - объясняет он.

Братчук добавил, что Силы обороны ударом по "наиболее защищенному" объекту в очередной раз продемонстрировали миру безболезненное пересечение очередных "красных линий" Кремля.

"Поэтому здесь еще один важный момент: пройдена очередная "красная линия", что арсеналы и склады с боеприпасами в России не являются защищенными. В 2018 году открыли этот арсенал, который должен был бы выдержать и ядерное оружие, ядерный удар. Наши боевые "комары" круче, чем ядерное оружие", - подытожил он.

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - спикер председателя Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Удар по арсеналу ракет в Торопце - главное

В среду, 18 сентября, в городе Торопец Тверской области прогремели мощные взрывы - местные жаловались на налет неизвестных дронов.

Несмотря на заявления властей о якобы отработке сил ПВО, в окрестностях Торопца - в месте расположения ракетных и артиллерийских арсеналов оккупантов - произошла мощная детонация с последующим возгоранием складов и землетрясением.

По информации СМИ, сдетонировать могли запасы крылатых и баллистических ракет, а также склады артиллерийских снарядов.

По состоянию на день 18 сентября арсеналы все еще взрывались. В то же время, как это подтверждают спутниковые снимки, по крайней мере часть защищенных ангаров с оружием осталась целой.

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