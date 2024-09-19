РФ продвинулась у пяти населенных пунктов: в DeepState назвали направления

Армия страны-агрессора добилась успеха в районах нескольких населенных пунктов.

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ВСУ дают отпор врагу на фронте / Колаж: Главред, фото: СтратКом ЗСУ, 4 окрема танкова бригада

Российские оккупационные войска продвинулись в районе пяти населенных пунктах на востоке Украины, а также в Курской области.

Об этом говорится в сообщении аналитического ресурса DeepState. При этом также публикуются обновленные карты районов боевых действий.

Уточняется, что армия страны-агрессора добилась успеха возле населенного пункта Обуховки в Курской области России.

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Кроме того, также отмечается продвижение вражеских сил у Песчаного, Марфополя, Украинского и Зализного на востоке Украины, добавили в DeepState.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Ситуация в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что на одном из участков Курской области россияне попали в окружение. Однако по состоянию на сейчас делать какие-либо выводы по этому поводу еще рано. Сейчас Вооруженные Силы Украины продолжают активно работать в Курской области, где продолжаются активные боевые действия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что зона присутствия Сил обороны расширяется в Курской области. Дмитрий Снегирев рассказал, что украинская армия преодолела инженерно-фортификационные сооружения противника, воины разминировали местность и вошли на территорию Курской области еще на одном участке.

Как сообщалось ранее, жители Курской области сдают кадыровцев, технику и склады силам ВСУ. В Центре национального сопротивления сообщили, что к уничтожению "Ориона" приложили руку сами россияне. Информатор внутри группы, которая занимается обслуживанием и пилотированием этих дронов и связан с "Кронштадтом".

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