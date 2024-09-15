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Курская операция ВСУ: зона присутствия Сил обороны расширяется - эксперт

Даяна Швец
15 сентября 2024, 03:00
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Сам факт проведения наступательной операции Сил обороны Украины в тыл атакующей российской группировки стал полной неожиданностью для российской стороны.
ВСУ, Курск
ВСУ берут новые населенные пункты на Курщине / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев поделился позитивными новостями для украинской стороны на Курском направлении. По данным эксперта, под контроль наших смелых воинов перешел поселок Теткино в Глушковском районе и пограничный район возле этого населенного пункта. Такой информацией Снегирев поделился в эфире телеканала FREEДОМ.

"Можем говорить, что зона присутствия Сил обороны Украины расширяется за счет территории Курской области. Сам факт проведения наступательной операции Сил обороны Украины в тыл атакующей российской группировки, судя по всему, стал полной неожиданностью для российской стороны", - комментирует он.

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

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Как рассказывает военно-политический аналитик, украинская армия преодолела инженерно-фортификационные сооружения противника, воины разминировали местность и вошли на территорию Курской области еще на одном участке.

"По данным самой российской стороны, ожесточенные бои происходят в районе населенного пункта Медвежье. Основная задача Сил обороны Украины - отрезать локации российских войск. То есть фактически речь идет об угрозе создания оперативного окружения наступающих российских частей", - говорит аналитик.

По мнению Снегирева, в планах Сил обороны Украины есть все еще замысел взять под свой непосредственный контроль Глушковский район Курской области, общая площадь которого около 700 кв. км. Именно на этом участке россияне наступают, чтобы не допустить замыкания котла и попадания в оперативное окружение российской группировки в количестве 2 000-3 000 человек.

"Ситуация тяжелая. Россияне наступают в районе населенного пункта Снагость. Основная задача российской стороны - не дать возможности замкнуть кольцо окружения", - отметил гость эфира.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Курская операция ВСУ - последние новости

К слову, ВСУ снова прорвались на Курщине. Теперь группа российских новобранцев численностью в тысячи человек рискует оказаться в окружении.

Как известно, в DeepState раскрыли детали, что ВСУ освободили еще несколько сел в Курской области. Обновленная карта боевых действий DeepState свидетельствует о том, что ВСУ продвинулись на север и взяли под контроль два села в Курской области.

Кроме этого, на Курщине разгромили части "элитных" войск РФ. Попытка россиян прорвать оборонительные позиции ВСУ оказалась провальной.

Британская разведка также показала уничтоженные мосты в Курской области. Украина продолжает препятствовать российской логистике оккупантов, написали в разведке.

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