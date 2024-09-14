ВСУ освободили еще несколько сел в Курской области: в DeepState раскрыли детали

В ходе Курской операции, которую проводят Силы обороны Украины на территории России, украинские подразделения освободили несколько населенных пунктов. ВСУ взяли под контроль села Дуровка и Ветреное. Об этом сообщила мониторинговая группа DeepState.
Обновленная карта боевых действий, опубликованная DeepState, свидетельствует о том, что украинские войска продвинулись на север и взяли под контроль села Ветряное и Дуровка. В то же время ВСУ заняли часть населенного пункта Журавли.
Однако, по сообщениям аналитиков, российские войска также продвинулись. Россияне захватили село Снагость, Галициновка и продвинулись к Любимовке, находящейся под контролем украинских защитников.
"Враг оккупировал Галициновку и Снагость с окружающими селами, а также продвинулся в сторону Любимовки, возле Песчаного, Григорьевки, Острого, Георгиевки, в Синьковку, Нью-Йорке и Украинскую", - говорится в сообщении.
Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Операция в Курской области - последние новости
Как сообщал Главред, в Курской области украинские десантники остановили попытку прорыва российских войск. В многочасовом бою украинцы уничтожили пять БМД, танк и БТР, а также несколько десятков российских военных. Остальные оккупанты сбежали.
ВСУ прорвали российскую оборону на границе в Курской области, проникнув на несколько километров вглубь территории России. Украинские инженеры, поддержанные дронами и танками, совершили неожиданный прорыв, который превзошел первоначальные ожидания, пишет Forbes.
Кроме этого, 13 сентября украинские силы продвинулись вперед в Глушковском районе Курской области РФ. Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские военные продвинулись к югу от села Веселое, недалеко от международной границы с Украиной.
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