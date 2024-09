Полномасштабное контрнаступление РФ в Курской области еще не началось - ISW

В Курской области армия РФ начала контрнаступление, но пока не наблюдается боевых действий, которые бы свидетельствовали, что россияне начали масштабную операцию для полного вытеснения ВСУ из захваченных районов. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Там напомнили, что президент Владимир Зеленский заявил, российские войска сосредоточили в Курской области 40 тысяч военнослужащих, но не уточнил состав этой группировки. В Институте отметили, что остается непонятным, касается ли подсчет главы государства исключительно боеспособных российских солдат, или объединенных сил, которые включают солдат-контрактников, а также менее боеспособных призывников, нерегулярные формирования, пограничников, подразделения Росгвардии и МВД России.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 13 сентября отметил, что в Курской области находятся от 33 до 35 тысяч российских военнослужащих, а Зеленский заявил, что российское командование планирует сосредоточить в регионе от 60 до 70 тысяч военных. В ISW отметили, что эти данные существенно превышают 50 тысяч военнослужащих, которые, по оценкам американских официальных лиц, понадобятся России для вытеснения украинцев из Курской области.

Аналитики Института также отметили, что до сих пор для противодействия украинскому вторжению в Курскую область, российские власти в основном полагались на плохо обученных и экипированных призывников, а также небольшие подразделения российских регулярных и нерегулярных войск. По их мнению, маловероятно, что большинство нынешней российской группировки войск в Курской области имеет достаточный боевой опыт.

Сейчас основную ответственность за контратаки в Курской области, отмечают в ISW, несут недавно передислоцированные с фронта в Украине российские воздушно-десантные войска. Это свидетельствует о том, что российское военное командование может планировать задействовать для возвращения территорий наиболее "элитные" или боеспособные подразделения.

"Российским военным, несомненно, придется передислоцировать из Украины в Курскую область подразделения, которые уже участвуют в текущих наступательных операциях. Или придется перебрасывать оперативные резервы, чтобы сформировать боеспособные подразделения, необходимые для проведения крупной контрнаступательной операции, а затем охранять международную границу от будущего вторжения со стороны Украины", - говорится в отчете ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.