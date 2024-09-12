Все идет по плану: Зеленский впервые подтвердил контрнаступление РФ на Курщине

Глава Украины высказался о контрнаступлении россиян на Курщине.

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Зеленский прокомментировал контрнаступление РФ в Курской области / Коллаж Посольство США в Украине, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал контрнаступательные действия Российской Федерации на территории подконтрольных Украине населенных пунктах Курщины. Во время пресс-конференции с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой он заявил, что они идут по украинскому плану.

"Россияне начали контрнаступательные действия. Все идет по нашему украинскому плану", - сообщил он.

Кроме этого, Зеленский также прокомментировал информацию о накоплении войск и техники в Беларуси, вблизи украинской границы.

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"Относительно Беларуси, скопление видим, видели это давно, контролируем этот процесс", - подчеркнул глава государства.

Украинская военная комендатура в Курской области 15 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о создании на занятых территориях Курской области военной комендатуры во главе с Эдуардом Москалевым, который получил звание военного коменданта. По состоянию на 15 августа под контролем Украины находится 84 населенных пункта области. Украина заявила, что не заинтересована в аннексии захваченной российской территории. В рамках администрации на территории области была создана зона безопасности для поддержки гражданских лиц, проведения гуманитарных операций и создания коридоров для эвакуации.

Кроме этого, сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Латвии Эвикой Силиней в Киеве.

Глава государства поблагодарил Эвику Силине за ее личное участие в четвертом саммите международной Крымской платформы и неизменную поддержку Украины со стороны Латвии.

"Благодарны за всю вашу помощь с начала полномасштабного вторжения. Мы рады, что имеем таких хороших друзей не только в военной сфере. Чувствуем вашу сильную адвокацию Украины в рамках ЕС и НАТО", - отметил Владимир Зеленский.

Украина и Латвия обсудили усиление сотрудничества в военно-технической сфере и реализацию двустороннего соглашения по безопасности.

Зеленский поделился деталями подготовки ко второму Саммиту мира и отметил необходимость привлечь к этому процессу как можно большее количество стран Глобального Юга.

Операция ВСУ на Курщине - последние новости

Напомним, что ситуация в Курской области претерпела изменения. Через более чем месяц после успешного прорыва ВСУ на территорию Курской области оккупационные войска агрессора России начали проводить контратаки там. Однако масштаб и перспективы действий врага пока непонятны.

Как рассказал эксперт Снегирев, скорее всего, оккупанты начали попытки отбить занятые ВСУ территории Курщины именно сейчас из-за визита высокопоставленных чиновников США и Великобритании в Украину. РФ в панике перебрасывает резервы в Брянскую область, а ВСУ, в свою очередь, прорываются в новом месте.

Оккупанты переправились через понтонные переправы, через реку Сейм в Глушковском районе, усилили свой наступательный потенциал и активно атакуют с Коренево. РФ начинает выбивать ВСУ в Курской области, однако сейчас самое главное - понять и учитывать, чего мы хотим достичь и на какие потери и жертвы готовы пойти, отметил эксперт Ступак.

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