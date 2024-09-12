Резко стало плохо, Кирилла вывели под руки: патриарха Путина госпитализировали

Патриарху стало сильно плохо - его даже пришлось сопровождать до скорой под руки.

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Патриарху Кириллу стало резко плохо / Коллаж: Главред, фото: Униан, тг-каналы

Российскому патриарху Кириллу, объявленному СБУ в розыск из-за поддержки развязанной РФ войны в Украине, стало плохо после выступления на площади Александра Невского, где завершился крестный ход.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", патриарх Кирилл отчаянно рассказывал участникам шествия об искушениях и предостерегал от всего западного. Он клялся, что ситуация заграницей совсем не лучше, чем в РФ. А также, что правда и истина, вроде бы, на стороне агрессоров.

Кто такой патриарх Кирилл Патриарх Кирилл (рус. Патриарх Кирилл; настоящее имя Владимир Михайлович Гундяев, рус. Владимир Михайлович Гундяев; род.20 ноября 1946, Ленинград, РСФСР) - российский религиозный деятель, бывший агент КГБ, епископ Русской православной церкви, с 1 февраля 2009 года - Патриарх Московский, предстоятель Русской православной церкви, заявляет Википедия. видео дня Проповедует доктрину "русского мира". Главный инициатор церковного милитаризма.

После завершения крестного хода в честь перенесения мощей Александра Невского толпа заметила резкое изменение состояния слуги Путина. Патриарху стало плохо - его даже пришлось сопровождать до скорой под руки.

Собеседник "Фонтанки" в Смольном рассказал, что причиной стала жара.

Карма не щадит никого, буквально перед инцидентом патриарх Кирилл рассказывал на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге о "смирении" России.

"Россия при всем ее могуществе очень смиренная страна. Мы никому ничего не навязываем, никого не оккупируем, никого не порабощаем, мы спокойно идем своим историческим путем", - слуга Кремля.

Преступления РФ в Украине - последние новости

Напомним, что агрессоры продолжают кошмарить украинцев - РФ обстреляла энергетическую инфраструктуру в шести областях Украины. Под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 30 368 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений.

Кроме этого, оккупанты усилили давление еще на одном участке фронта. Увеличивается количество артиллерийских обстрелов противника, количество применения разведывательных беспилотных аппаратов, сбросы с беспилотников.

К сожалению, армия РФ оккупировала два новых населенных пункта на Донбассе. Оккупанты, вероятно, захватили Лисовку и Мариновку в Донецкой области.

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