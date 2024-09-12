РФ обстреляла энергетическую инфраструктуру в шести областях Украины - Минэнерго

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 30 368 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений.

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РФ обстреляла энергетическую инфраструктуру в шести областях Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН

За прошедшие сутки, 11 сентября, под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что в Донецкой области в результате обстрела подстанции было повреждено оборудование, обесточивалось несколько подстанций и бытовые потребители. Питание частично восстановлено.

В Сумской области в результате атаки дронов были обесточены подстанции и воздушные линии, а также бытовые и промышленные потребители.

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В Черниговской области также в результате обстрелов обесточивались подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Питание восстановлено по резервной схеме.

В Киевской области при осмотре был обнаружен взрывоопасный предмет на территории подстанции. Он был изъят.

"За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 30 368 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений. В целом из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 602 населенных пункта", - добавили в Минэнерго.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - что известно

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что энергетику Украины ждут новые ракетные и дроновые атаки от России.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров говорил, что ситуация со светом зимой может быть очень сложной. Жителям Запорожской области следует готовиться к тому, что света не будет совсем.

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в Украине объединенная энергосистема и в ней есть несколько слабых мест: Киев, Одесса и Харьков, где зимой будет худшая ситуация с электроснабжением.

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