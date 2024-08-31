Как будут отключать свет осенью и зимой: украинцам дали прогноз

Ситуация с энергетикой в Украине еще сильнее ухудшилась после последних обстрелов со стороны агрессора России, рассказал эксперт Андриан Прокоп.

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Отключения осенью и зимой будут такими же, как в июле - Прокоп / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

В Украине в связи с последними обстрелами России усугубилась ситуация с энергетикой. Отключения электроэнергии осенью и зимой будут похожими на те, которые были в июле. Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

В эфире Громадське радіо он рассказал о том, что к середине следующей недели отключения электроэнергии могут прекратиться. Но прогнозы на осень и зиму не поменяются. С таким ростом потребления электричества, который есть сейчас, может возникнуть нехватка энергии.

"Ситуация с отключениями улучшается. Если не будет новых сильных обстрелов, то на следующей неделе положение должно нормализоваться. В середине недели в большинстве регионов отключений может не быть", - отметил Прокоп. видео дня

По его словам, обстановка с электроэнергией также зависит и от территориальных принципов. К примеру, на левобережье энергодефицит гораздо больше, чем на правобережье, что связано с импортом электричества из Европы.

Но когда будут холода, отключений света не избежать. Прогнозируется рост потребления электроэнергии со второй половины октября. Тогда же будет значительное увеличение и дефицита электроэнергии.

Какие бывают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Атака России на Украину 26 августа – главные новости по теме:

Войска РФ 26 августа атаковали Украину с воздуха. Враг применил более сотни ракет и столько же иранских "шахедов". Были слышны взрывы в Кривом Роге, Кропивницком, Харькове и других городах. Российские оккупанты били по энергетике.

Позже по всей стране вводились экстренные отключения света, фиксировались проблемы и с водоснабжением. Проблемы были в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и других городах.

В Министерстве энергетики заявили, что в связи с российскими обстрелами ситуация тяжелая. Специалисты проводят ремонтные работы, направленные на восстановление инфраструктуры.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

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