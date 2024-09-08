Без света по 16 часов: названы города, в которых зимой будет тяжелая ситуация

Киев - это безумно дефицитный город: когда-то, чтобы обеспечить его электроэнергией, строили Чернобыльскую АЭС, говорит Харченко.

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Какие города зимой могут сидеть без света по 16 часов в сутки / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

В Украине объединенная энергосистема и в ней есть несколько слабых мест: Киев, Одесса и Харьков, где зимой будет худшая ситуация с электроснабжением. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Марии Васильевой для проекта "Ремарки".

"Это крупные города, Харьков вообще под прямым огнем. Любая подстанция и любая генерирующая мощность может быть в любой момент разбита. Там самые высокие риски военные. Киев и Одесса - огромные пункты потребления. В Одессе генерации собственной почти нет, там сейчас устанавливаются генерирующие мощности, которые дай бог прикроют водоснабжение. Это будет очень хорошо, если они успеют запустить то, что должно закрыть водоснабжение и хотя бы половину теплоснабжения на город. Потому что это критически важные вещи", - подчеркнул он.

По словам эксперта, Киев - это безумно дефицитный город: когда-то, чтобы обеспечить его электроэнергией, строили Чернобыльскую АЭС.

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"В Киеве не хватает зимой 700-900 мегаватт мощности, которые надо завести извне. Если их неоткуда завести, давайте будем откровенны, если Киев отрезать от внешнего энергоснабжения, киевляне будут сидеть без света по 16 часов в сутки, и это будет нормально", - говорит Харченко.

Кто такой Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в осенне-зимний период украинцы могут быть со светом на протяжении всего 12 часов в сутки. И это самый лучший сценарий. Об этом свидетельствует прогноз эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука.

Эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная заявила, что ограничения использования электроэнергии и графики отключения света в Украине могут быть еще в течение 3-4 лет.

В то же время, эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип предположил, что отключения электроэнергии осенью и зимой будут похожими на те, которые были в июле.

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