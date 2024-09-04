На Южноукраинской АЭС произошла авария: увеличатся отключения света

4 сентября добавили две лишние очереди отключений от Укрэнерго, потому что энергоблок на 600 МВт снизил выдачу.

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На АЭС произошла авария / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что на Южноукраинской АЭС, что в Николаевской области, вышел из строя энергоблок мощностью 600 МВт.

"У нас снова проблемы на Южноукраинской АЭС. Две лишние очереди отключений от Укрэнерго сегодня - потому что энергоблок на 600 МВт снизил выдачу. Скорее всего, на следующей неделе уйдет в ремонт", - написал нардеп в Telegram.

Это впоследствии подтвердил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, ссылаясь на свои независимые источники.

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"Из двух независимых источников: снова авария на Южноукраинской АЭС. Две лишние очереди отключений от Укрэнерго сегодня - потому что энергоблок на 600 МВт снизил выдачу. Скорее всего, на следующей неделе пойдет в ремонт", - говорится в его заметке.

Официально энергетические компании не комментировали эту информацию.

Ситуация с энергетикой в Украине

Напомним, что в Укрэнерго сказали, кто и когда сегодня будет без света. Отмечается, что сейчас украинская энергосистема восстанавливается после девяти массированных атак россиян, сохраняется дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

В ряде областей введены экстренные отключения света. Ограничения касаются Киева, Киевской, Донецкой и Днепропетровской областей. В профильных пабликах пишут, что "графики стабилизационных отключений были введены для того, чтобы "помочь энергосистеме".

Ольга Кошарная раскрыла, почему станция не нужна Украине. Украина сейчас потеряла 50% потребителей из-за разрушения крупных промышленных предприятий, металлургических и ферросплавных заводов и тому подобное. 7 миллионов населения выехали, то есть потребление уменьшилось вдвое.

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