В центре Украины построят АЭС: в 'Энергоатоме' выдали важное заявление

"Энергоатом" готовится к реализации ранее заброшенного проекта Чигиринской АЭС, уже сделаны первые шаги в этом направлении.
"Команда "Энергоатома" активно работает над поиском новых площадок для строительства новых мощностей АЭС - ЭП. Наиболее перспективной из них является Чигиринская, вблизи городка Орбита в Черкасской области. Там планируется возведение четырех новых энергоблоков по технологии AP1000", - говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.
Отмечается, что уже сделан первый шаг. Так, во время заседания внеочередной 51-й сессии депутаты Чигиринского городского совета приняли решение о:
- предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков в постоянное пользование АО "НАЭК "Энергоатом";
- передаче земельных участков общей площадью 38,1493 га в постоянное пользование АО "НАЭК "Энергоатом".
"Энергоатом" намерен возродить Орбиту, сделав ее одним из самых современных городков вроде Нетешина, Южноукраинска или Вараша. Успешная реализация этих планов, безусловно, является весомой инвестицией в послевоенное восстановление и поддержку энергетической безопасности государства", - отметил руководитель Энергоатома Петр Котин.
Что такое Энергоатом
Компания является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков (13 энергоблоков типа ВВЭР-1000 и два - ВВЭР-440) общей установленной мощностью 13 835 МВт (ВВЭР-440) общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Александровской ГЭС (25 МВт), 3 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС (453 МВт) (гидроагрегат № 3 в 2022 году был присоединен к энергосистеме).
ГП "НАЭК "Энергоатом" обеспечивает более 55% потребности Украины в электроэнергии.
Украина занимает седьмое место в мире и второе в Европе по показателю установленной мощности АЭС.
Напомним, что в "Энергоатоме" отреагировали на взрыв на Ровенской АЭС и выброс радиации. В сети распространяются панические настроения относительно ситуации на Ровенской АЭС - в НАЭК "Энергоатом" прокомментировали эту информацию и сообщили детали.
В МАГАТЭ не смогли установить причину пожара на Запорожской АЭС. Повреждения, скорее всего, сосредоточено во внутренней части башни на уровне водораспределительного сопла, расположенного на высоте примерно 10 метров.
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