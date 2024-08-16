Снижение ядерной эскалации России: ВСУ имеют все шансы захватить Курскую АЭС

Украина может абсолютно изменить вектор во всей российско-украинской войне, захватив Курскую АЭС. И таким образом снизить ядерную эскалацию России.

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Силы Украины готовы взять Курскую АЭС / Коллаж: Главред, скриншот, Википедия, фото 36 ОБрМП им. Михаила Белинского

Не секрет, что сейчас развернулась большая дискуссия - стоит ли Украине захватывать Курскую АЭС.

Ответил на этот вопрос первый заместитель секретаря СНБО в 2008-2011 годах Степан Гавриш в эфире "Апостроф TV".

"Феноменальная ситуация - Украина показала, что путинские красные линии, которые нарисованы скорее в Вашингтоне, чем в Москве, являются прозрачными и вообще не работают. На Западе после беспричинной и неспровоцированной агрессии против Украины воспринимают поведение Путина как социопатическое и до сих пор остерегаются использования Россией ядерного оружия, хотя крупные военные аналитические центры уже спрогнозировали, что это ни к чему не приведет, а лишь заставит Запад заняться персонально Путиным. Украина своим вторжением в Курскую область сломала эту красную линию, но Запад не могу никак понять, чем это завершится. Сейчас развернулась большая дискуссия - стоит ли Украине захватывать Курскую АЭС и нести ответственность за безопасность на ней, а также давать России повод обвинять нас в том, что мы ядерные террористы.

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Кто такой Степан Гавриш Гавриш Степан Богданович (род. 2 января 1952, с. Олешов Тлумацкого района Станиславской области) - украинский политик, педагог, народный депутат Украины III, IV созывов, первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011 годы). Политик активной центристской либеральной позиции, выступающий за динамичное расширение политического пространства демократии в Украине через проведение системных конституционных, политических, экономических, социальных реформ, и ускоренную евроинтеграцию.

Курская АЭС - это "мама" Чернобыльской станции, но она не имеет достаточной защиты, это такая себе атомная бомба на территории России. Если там запрещают использовать ракеты ATACMS и ракеты Storm Shadow, зато нам не запрещают использовать HIMARS, у нас есть дальнобойные САУ и у нас есть наша "Точка - У". Мы можем держать под контролем и угрозой удара Курскую АЭС, как и Россия действует, кстати, в отношении нас. Россия не решится нанести ядерный удар, зная об угрозе для Курской АЭС, а это совсем другой уровень эффективности противостояния врагу. Таким образом и без американского оружия война изменится и для России наступит новая реальность", - пояснил он.

Курская АЭС - что известно о станции? Курская атомная электростанция - действующая АЭС, расположенная в городе Курчатов, Курской области, Россия на берегу реки Сейм в 40 км от Курска. Станция состоит из четырех энергоблоков общей мощностью 4 ГВт, пишет Википедия. Курская АЭС стала второй станцией с реакторами типа РБМК-1000 после Ленинградской АЭС, запущенной в 1973 году, и имеет аналогичный план с Чернобыльской АЭС. Станция выдает электроэнергию по 9-ти линиям электропередачи, по 3-м из которых электроэнергия экспортируется в Украину для электроснабжения Севера и Северо-Востока страны.

Гавриш называет операцию Сил обороны в Курской области РФ блестящей операцией Украины.

"Произошло то, что должно было произойти - по законам ведения войны сторона, которая не может начать воевать с агрессором на его территории, всегда проигрывает войну. Украина пыталась перенести войну на территорию России с помощью западного оружия и ракет, однако американцы и британцы не позволяют их использовать. Также мы использовали три российских добровольческих корпуса для рейдов на территории России, поэтому было понятно, что рано или поздно это должно произойти на самой незащищенной территории врага.

Операция Сил обороны стала неожиданностью для врага и шоком для Путина, который был уверен, что Украина не способна на проведение таких операций, а Запад запретит Украине их проводить. Не менее блестящей была и дезинформация, которую распространяло украинское военно-политическое руководство - не так давно мы жаловались, что в Украине нет вооружения для 14 бригад, что у нас сложно с мобилизацией, также мы усиленно отступали на востоке. Все это убедило Москву, что у Украины нет резервов для подобных операций", - пояснил Гавриш.

Первый заместитель секретаря СНБО в 2008-2011 годах Степан Гавриш выделяет три цели этой операции.

"Сейчас возникает вопрос - какая цель этой операции? Первая - заставить Путина понять, что война не завершится на территории Украины и она будет продолжаться в России, а также поставить вопрос об ответственности Путина перед россиянами за их безопасность и показать его неспособность влиять на эти процессы.

Вторая - отвлечь определенную часть боевых ресурсов с востока на оборону Курской области. Как мы видим пока этого не произошло, Путин считает, что ему удастся справиться с ситуацией с помощью срочников и пограничников. В реальности Силам обороны сейчас противостоит 10-12 батальонов россиян численностью 5-6 тысяч бойцов, которые не могут сдержать продвижение украинцев. Очевидно, Путин считает, что Украина не сможет логистически поддерживать эту операцию и продолжать наступательные действия, и выжидает, когда Россия подготовит резервы, чтобы нанести удар.

Третья цель - информационный эффект этой операции, ведь Путин предстал как слабый президент", - пояснил Гавриш.

Первый заместитель секретаря СНБО в 2008-2011 годах Степан Гавриш дал свой прогноз, как может развиваться операция на территории РФ дальше.

"Я думаю, что мы будем закрепляться на этой территории на определенных логистических дистанциях, которые позволят нам обеспечивать ВСУ всем необходимым. Если мы в Крынках на Херсонщине были больше года, куда на лодках подвозили боеприпасы и дронами сбрасывали необходимое, то здесь значительно проще и мы сможем длительное время поддерживать высокий уровень эскалации внутри России, что существенно изменит развитие всего трека военных событий в этой войне", - заявил эксперт.

Операция в Курской области - последние новости

Как известно, РФ перебросила на Курщину тысячи военных с оккупированных территорий.

Об этом пишет CNN со ссылкой на двух американских военных чиновников. Некоторые чиновники также выразили обеспокоенность, что Украина, которая отправила часть своих самых опытных сил в Курскую область, возможно, создала слабые места на собственном фронте, которые Россия может использовать для завоевания больших территорий внутри Украины.

В ВСУ назвали направление, куда именно РФ перебрасывает новые резервы в Курскую область.

По словам представителя 77 ОАЭМБр, российские оккупанты намерены захватить Боровую Харьковской области. Однако реализовать этот план им пока не под силу. Враг теряет много личного состава.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУбудет сложно удержать позиции на Курщине. Освобождение новых территорий будет усложняться с прибытием российского подкрепления, а удержание захваченной земли сделает украинские позиции уязвимыми к авиаударам.

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