Россия войной Курскую область не вернет, Путина ждет цугцванг с мобилизацией – Гельман

Владимир Путин будет тянуть с объявлением мобилизации в РФ, а демократы в США могут попробовать до 1 ноября организовать перемирие, считает Марат Гельман.

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Украина проводит прекрасную операцию в Курской области и получила возможность для реальных переговоров с Россией – Гельман / Коллаж: Главред, фото: Facebook М. Гельмана, kursk-izvestia.ru, DeepState

Украина продолжает свою военную операцию в Курской области, продвигается вглубь территории противника и берет под контроль новые населенные пункты. Российские военные массово сдаются в плен. Киев создал военную комендатуру на Курщине, чтобы обеспечить там правопорядок. Тем временем в Минобороны РФ хаотично разрабатывают планы по "защите" уже не только Курской, но Белгородской, а также Брянской областей. В Киеве подчеркивают, что мероприятия ВСУ направлены на обеспечение безопасности украинского государства.

В интервью Главреду российский политтехнолог, галерист Марат Гельман рассказал, какие возможности открыла перед Украиной операция в Курской области, назвал группу, которая может запустить процесс смены власти в России, оценил вероятность проведения Кремлем новой мобилизации, раскрыл планы администрации Байдена по прекращению огня и сделал прогноз, чем закончится история на Курщине.

Украинская армия проводит военную операцию в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что под контролем войск уже более 1 000 м² территории РФ. Как вы оцениваете ситуацию на Курщине?

Думаю, что операцию, которую сейчас проводят ВСУ в Курской области, можно было реализовать еще в прошлом году. Но тогда еще не было разрешения от западных партнеров на применение Украиной иностранного оружия на территории России. Операцию можно назвать очень успешной, поскольку она способствует запуску реальных переговоров между Киевом и Москвой. Причем появился предмет переговоров и возможность для торга. Конечно, лучшим вариантом было бы проведение этой операции не сейчас, а год назад, однако в целом Украина добилась прекрасного результата.

В рамках Курской операции мы видели панику как в рядах, так называемых военкоров, так и среди россиян. Пожалуй, за последние годы это второй такой громкий прецедент после попытки мятежа Пригожина. Насколько серьезным ударом для режима Кремля и лично Путина стали события в Курской области?

Ситуация с Пригожиным – это, все-таки, другая история. Некий эксцесс исполнителя. А теперь, что очень важно, война пришла в Россию.

Когда российская оппозиция объясняла соотечественникам, что власть – причина зла, войны и всех проблем, и ее нужно менять, то в ответ не получала никакой положительной реакции. И вот сегодня, когда людям стало плохо, и они увидели войну, в которой гибнут люди и теряют жилища, мы получили возможность быть услышанными. С моей точки зрения, события в Курской области – очень хороший момент для начала системных действий, направленных на смену власти в России.

К сожалению, сейчас в России мало демократов и пассионариев, в том числе, таких, как я. Мы не смогли ничего сделать. Поэтому в такой ситуации сломать власть смогут люди, которые думают только о себе, причем лишь в момент, когда поймут, что их проблема – это Путин. Сегодня они нас стали слышать.

Смотрите видео, в котором Марат Гельман рассказал, чем закончится операция в Курской области:

Таким образом, часть правящей "верхушки" России может воспользоваться ситуацией, которая происходит в Курской области, чтобы попытаться всколыхнуть режим?

В России уже появились лица, которые, как у нас говорят, "страх потеряли". Вот тот же Дерипаска "страх потерял". Дерипаска – это не просто олигарх. Он один из членов "семьи Ельцина", фактически ее "кошелек". А "семья Ельцина" – люди, которые поставили Путина во власть. Заявление Дерипаски с призывом остановить войну – очень важный момент. Потому что часть лояльной Путину политической массы получила серьезный сигнал: семья перестала бояться. По крайней мере, члены "семьи" заговорили.

И если раньше лояльные политические массы вращались вокруг Путина из-за того, что система коррупции была возведена в закон, а они получали от этого дивиденды, то сейчас они рядом лишь из-за страха. Как раз таки заявление Дерипаски сигнализирует, что уже не так страшно, а Путин не так силен, как казался.

Заявление Дерипаски с призывом остановить войну - сигнал о том, что "семья Ельцина" перестала бояться Путина - Гельман / Скриншот YouTube

Неужели "семья Ельцина" действительно способна сменить правящий в России режим?

Конечно, на данный момент у "семьи Ельцина" таких возможностей нет. Однако ее представители способны начать процесс смены власти. Ведь это часть путинской системы, клиентела, которая занимается экономическими вопросами. У нас их называли "системные либералы". Они напрямую связаны с "семьей". И если эти лица действительно положат началу процесса, возможно два варианта развития событий. В первом случае их могут в чем-то заподозрить и убрать из власти, что уже станет хорошим сценарием, поскольку Путин будет менее эффективен. Второй вариант будет предполагать разрушения ими политической консолидации вокруг Путина.

События в Курской области приведут лишь к расколам в кремлевском режиме, или запустят процесс краха политической системы Путина?

На данный момент важно, чтобы Украина выдержала ответный удар, а на переговорах, когда Зеленский сядет за стол с Путиным, сработала правильная схема размена: Россия уходит с украинских, а Украина покидает российские территории. Вот это сейчас самое главное. Очевидно, что теперь сторонам есть о чем говорить рамках реальных переговоров.

Мы будем работать над тем, чтобы ситуация в Курской области стала началом конца режима Путина. Будем надеяться и верить. Но пока об этом говорить, наверное, рано.

Аналитики американского Института изучения войны пишут, что глава Кремля Владимир Путин назначил руководителя ФСБ Александра Бортникова командующим "контртеррористической операцией" в Курской области. Куратором "КТО" стал его помощник и бывший охранник Алексей Дюмин. К чему приведут такие кадровые решения?

Для Путина существует лишь тип правления, который предусматривает назначения на должности на основе личной преданности. Он руководствуется именно таким принципом и предоставляет этим людям максимальные полномочия. Ведь Путину не нравится демократия не только из-за того, что такая форма правления не дает всей полноты власти, но и потому, что он не умеет управлять системой, в которой у каждого человека есть свои обязанности, ответственность и полномочия. Путин может руководить только в ситуации прямого подчинения.

Назначение Бортникова куратором КТО – сигнал того, что армия, ФСБ и вся военная система в целом переходит в прямое военное подчинение Путина. Но я не думаю, что это улучшит ситуацию для Кремля.

Назначение Бортникова куратором КТО в Курской области вряд ли улучшит ситуацию для Кремля - Гельман / Википедия

Возможна ли отставка Герасимова с поста начальника Генерального штаба?

На данный момент Путину нет смысла отправлять в отставку Герасимова. Если Герасимова и уволят, то разве что через полгода. Но не в ситуации кризиса.

Будет ли на фоне событий в Курской области новая мобилизация в России?

У Путина нет иного пути, кроме как объявить мобилизацию. С одной стороны, он понимает, что мобилизация приведет к резкому ослаблению власти. Но с другой стороны Путин также осознает, что его войскам не хватает сил. Без мобилизации нельзя стабилизировать российско-украинскую границу, не говоря уже о вытеснении ВСУ из Курской области.

И здесь вопрос заключается в том, что для Путина важнее: внешние победы или внутренняя стабильность. Ситуация интересна сложностью выбора, ведь объявление Путиным мобилизации поставит его режим под угрозу внутри страны. А если мобилизация не будет объявлена, то режим столкнется с внешней угрозой в виде давления со стороны украинской армии.

Путин может объявить мобилизацию уже осенью или сделает это позднее?

На мой взгляд, Путин, если у него будет такая возможность, попытается затянуть вопрос с объявлением мобилизации до выборов президента США. Дело в том, что демократы, которые, казалось бы, уже опустили руки и приняли гарантированное поражение от Трампа, получили шансы на победу. Поэтому они могут попытаться решить вопрос Украины и России еще до выборов. Чтобы получить серьезный аргумент для победы своего кандидата в президентской кампании.

Сейчас будет игра. Путин попытается максимально тянуть с объявлением мобилизации, а американская администрация, наоборот, максимально форсировать события, чтобы в войне России и Украины добиться прекращения огня.

Путин неизбежно столкнется с дилеммой мобилизации, полагает Марат Гельман / Скриншот YouTube

Когда могут начаться переговоры между Киевом и Москвой? Каковы могут быть условия диалога?

Переговоры можно начинать уже на следующий день после того, как станет понятно, что украинские вооруженные силы закрепились в Курской области. Если раньше Зеленскому нужно было оттягивать переговоры, потому что не было понятно, где предмет торга, то теперь ситуация резко изменилась. Поэтому как только Генеральные штабы Украины и России согласятся с тем, что ситуация в Курской области застопорилась, появится возможность для начала переговоров. Когда начнутся переговоры, я не знаю.

Мне кажется, Демократическая партия США будет форсировать тему запуска переговоров. Демократы заинтересованы в достижении прекращения огня в Украине до 1 ноября. У демократов будут хорошие шансы выиграть президентскую кампанию, если администрация Байдена решит вопрос перемирия еще до выборов.

Насколько важной сегодня является тема Украины в президентской кампании демократов?

Нам всегда казалось, что тема Украины в предвыборном процессе Соединенных Штатов где-то на периферии. Однако все оказалось не совсем так, ведь даже Байден в своем заявлении, когда он отказался участвовать в президентских выборах, обозначил намерение демократов поддерживать Украину и в дальнейшем. Подчеркнул неизменность позиции демократов по этому вопросу.

Я считаю, что Украина входит в тройку главных тем президентской кампании демократов. Важна и экономика, но она в Штатах сейчас и так на подъеме.

Как вы думаете, чем закончится история с Курской областью? Наступление ВСУ расширится на Белгородскую и Брянскую область, или Курщина и в дальнейшем будет эпицентром войны в России?

По моему мнению, ситуация в Курской области в дальнейшем будет такой, какой она сложится по состоянию на следующую неделю. Мы читаем так называемых зет-военкоров и понимаем, что россияне массово перебрасывают в регион свои войска. Поэтому не стоит рассчитывать на многое. Но неделя еще есть.

Безусловно, события в Белгородской области сыграли важную роль для проведения операции на Курщине. Вылазки на территорию Белгородщины таких организаций, как Легион Свобода России, привели российский Генштаб в замешательство. Противник ждал украинскую армию в Белгородской, а получил ее в Курской области. В целом, это прекрасная операция, которой можно лишь аплодировать. Вот только жалко, что ее не провели еще в прошлом году.

События в Курской области затянутся до президентских выборов в США?

Полагаю, что события в Курской области затянутся до финала переговоров Украины и России. Когда я размышляю над тем, каким может быть ответный удар россиян, то не могу себе представить легкого возвращения занятых ВСУ территорий Курской области под российский контроль. Россия в ответ может пойти на новые разрушения мирных городов Украины, но, как мне кажется, войной земли на Курщине не вернет. Территории Курской области вернутся России лишь в результате переговоров.

Часть Курской области вернется в Россию лишь путем переговоров - Гельман / Википедия

Недавно на своей странице в социальной сети Facebook в ответ на слова главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, который предложил российской оппозиции на подконтрольных Киеву районах Курщины строить "прекрасную Россию будущего", вы написали следующее: "Мы для себя решили, что три недели если территории останутся освобожденными, начнем создавать Курский демократический регион". Могли бы вы немного приоткрыть завесу? Это лишь задумка, или уже существует целый проект?

Пока это лишь разговоры. Но, как говорят, в каждой шутке есть доля шутки. Очевидно, что все это в контексте риторики о том, что раз Путин создал "ДНР" в Украине, значит, и Украина может создать республику в России. Правда, не "народную", а "демократическую".

И, разумеется, сегодня, в рамках сложившейся ситуации, российской оппозиции гораздо легче разговаривать с жителями Курской и Белгородской областей, чем с людьми из других регионов.

У ВСУ в Курской области есть неделя на максимальное движение, пока россияне не подтянули большое количество военных - Гельман / УНИАН

В рамках большого обмена заключенными между Россией и Западом освободили таких политиков, как Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Андрей Пивоваров, которые позже дали общую пресс-конференцию. Кто из них мог бы стать новым демократическим лидером России?

Очевидный потенциальный лидер – Илья Яшин. Он претендовал на эту роль до войны и хочет этого сейчас.

Владимир Кара-Мурза состоит в нашем Антивоенном комитете. Блестящий политик, интеллектуал и историк. Однако он хотел бы быть не лидером, а эффективным проводником демократических преобразований. Изменений, которые должны привести к ответственности российской власти за содеянные преступления.

Андрей Пивоваров – очень хороший организатор. До 2021 года он был руководителем основанного Михаилом Ходорковским движения Открытая Россия.

Если говорить конкретно о лидерстве, наверное, следует говорить лишь об Илье Яшине. Сможет ли он стать лидером, пока непонятно, все зависит от того, как он сориентируется. На днях он признался, что его ответы на вопросы в интервью телеканалу Дождь, возможно, были неосторожными (Яшин призвал к переговорам Киева и Москвы, но позже в интервью журналисту Юрию Дудю политик сказал, что за 2 года тюрьмы он "выпал из контекста" и в беседе с Дождем "не очень удачно формулировал свои мысли". Также он уточнил, что когда говорил о переговорах, не подразумевал отказ Украины от своих территорий в обмен на "мир", - ред.). Посмотрим, как он будет действовать. Однако скажу, что у Яшина есть то, чего может не хватать другим политикам – готовности искренне работать на людей и отдавать этому все свое время.

Яшин хочет стать лидером и управлять Россией, считает Марат Гельман / Facebook М. Гельман

К примеру, у меня есть профессия – я занимаюсь искусством. Есть семья, дети. Я воспринимаю работу в Антивоенном комитете как некий долг и ношу. Если завтра все сложится прекрасно и Путин исчезнет, я вернусь в Россию, но буду не политиком, а снова стану директором музея. А вот Яшин – человек, который хочет стать лидером и управлять страной. Могу лишь пожелать ему удачи.

Кто такой Марат Гельман Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

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