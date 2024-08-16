Добровольцы России на фоне Курской операции обратились к солдатам РФ

Добровольцы готовы разговаривать с каждым, кто изъявит желание развернуть оружие против кремлевского режима, сказали в Легионе Свобода России.

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Легион свобода России призвал российских военных переходить на свою сторону / Коллаж: Главред, фото: Легион Свобода России, DeepState

Российским солдатам лучше сдаваться в плен ВСУ и не выполнять приказы своего руководства. Можно присоединиться к добровольцам, которые против режима Путина. Будет диалог с каждым, кто готов идти с оружием против Кремля. Об этом сообщили добровольцы Легиона Свобода России.

В своем заявлении ЛСР на фоне событий в Курской области призвал российских солдат сдаваться в плен ВСУ.

"Ваши политруки, сидя в теплом тылу, настойчиво рекомендуют не сдаваться в плен, а подорваться на своей же гранате. Но солдаты РФ сотнями игнорируют преступный приказ, выбирая жить, а не погибнуть за новую медальку полкана или очередной особняк Герасимова", - сказали добровольцы.

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Они акцентировали внимание на том, что плен – альтернатива бездумной смерти и призвали желающих воевать за будущее России присоединиться к легиону.

"Мы готовы общаться с каждым, кто изъявит желание обернуть оружие на Кремль. История учит, что когда народ теряет веру в "правителей", он выбирает свободу", - подчеркивается в сообщении.

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Что известно о Легионе "Свобода России" Легион "Свобода России" - российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Легион сформирован из бывших военнослужащих ВС РФ и других россиян, а иногда белорусов, перешедших на сторону Украины. Особую известность Легион Свобода России получил после совместных с Русским добровольческим корпусом, а позже и Сибирским батальоном, рейдов на территорию Белгородской области. Легион использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ, сообщает Википедия.

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