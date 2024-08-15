Самое массовое взятие оккупантов в плен: в руки СБУ сдаются целыми ротами

После начала операции на Курщине обменный фонд Украины пополняется изо дня в день - так, накануне рота российских солдат сдалась в плен.

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Украина пополнила обменный фонд / Коллаж: Главред, скриншот, фото facebook.com/SecurSerUkraine

Вчера, 14 августа, более ста оставленных командирами россиян, приняли правильное решение и сдались в плен. Это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз. В операции участвовали спецназовцы СБУ.

Деталями поделился проект "Хочу жить".

Также в телеграм-канале проекта было опубликовано видео с дрона.

видео дня

На нем видно, как российские солдаты лежат штабелями и ждут украинских военных.

"Их можно понять, трудно вести боевые действия, когда тобой командуют самодуры и казнокрады, а фланги "прикрывают" кадыровские бандиты, которые бросают всех и все, лишь бы самим не быть пленными", - сообщили в "Хочу жить".

Рота россиян сдалась в плен - детали от СБУ

В то же время, по информации источников украинских СМИ, это следствие спецоперации, которую провели воины ЦСО "А" СБУ.

"Они захватили и зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт - с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного состава, столовой, оружейной и даже баней. Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было более чем достаточно", - заявил источник 24 канала.

Как результат, спецназовцы ЦСО А СБУ взяли в плен 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат".

Что говорит об операции в Курской области президент Украины?

Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что уже сотни российских военных сдались в плен и они получают гуманное отношение.

"Увеличиваем территорию активных действий. Главком докладывал, что наши силы контролируют 74 населенных пункта в Курской области. Спасибо каждому солдату, каждому командиру, которые это обеспечивают. Опять спасибо и всем нашим ребятам, которые пополняют обменный фонд. Это очень важно для нашего государства. Уже сотни российских военных сдались в плен и все они получают гуманное отношение. Такого отношения они даже в их же российской армии не имели", - сказал Зеленский.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция в Курской области - последние новости

Не секрет, что из-за боев на Курщине россияне хотят обмен пленными.

Об этом сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, после того, как украинские войска активно начали продвигаться в Курской области, российская сторона инициировала такие переговоры.

Кроме этого, в Мининтеграции сообщили, что Украина готова к приему беженцев из РФ. Для жителей Курской области, которые хотят эвакуироваться, или нуждаются в гуманитарной помощи, Мининтеграции Украины открыло круглосуточную горячую линию.

Недавно ВСУ спасли срочника РФ под Курском, который подорвал себя гранатой, опасаясь попасть в плен к ВСУ. Первую помощь ему оказали именно украинские военные и доставили его в безопасное место. Бойцы ВСУ делились водой и сигаретами с пленными и приносили раненым лекарства из других блиндажей.

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