Украина готова к приему беженцев из РФ: в Мининтеграции сообщили детали

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий открывает круглосуточную линию для россиян, которые хотят эвакуироваться в Украину.

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Ирина Верещук анонсировала эвакуацию россиян в Украину / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Для жителей Курской области, которые хотят эвакуироваться, или нуждаются в гуманитарной помощи, Мининтеграции Украины открыло круглосуточную горячую линию. Об этом стало известно из сообщения на странице в Telegram вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

"В связи с возможным ухудшением гуманитарной ситуации на прилегающих территориях Курской области, Украина должна быть готова к приему российских беженцев. Поэтому Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которым нужна гуманитарная помощь или же которые хотят эвакуироваться в Украину", - написала Верещук.

Заявку можно оставить следующим образом:

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позвонить или написать на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram или WhatsApp;

написать на электронную почту: hotlinesos24@gmail.coм

Верещук заявила, что Украина всегда придерживалась и придерживается международного права и обеспечит эвакуированных жителей Курщины всеми необходимыми нормами, согласно международному праву.

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Напомним, после наступления украинских войск в Курской области войскам на украинском фронте стало намного легче, ведь РФ перебрасывает часть своих людей именно на Курщину.

Ранее стало известно, что украинские военные спасли жизнь российскому срочнику, который хотел подорвать себя и собрата гранатой, чтобы не попасть в украинский плен.

Между тем Владимир Зеленский заявил, что ВСУ на Курском направлении достигают стратегической цели.

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