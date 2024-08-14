Собирают со всей страны: в России жалуются на отправку срочников в Курск - СМИ

Правозащитники отмечают, что солдат срочной службы из разных регионов России готовят к отправке в зону боевых действий в Курской области.

https://glavred.info/world/sobirayut-so-vsey-strany-v-rossii-zhaluyutsya-na-otpravku-srochnikov-v-kursk-smi-10588523.html Ссылка скопирована

РФ собирает срочников из разных регионов для отправки в Курскую область / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, wikimedia.org

Российские родители срочников массово жалуются на то, что военное командование страны-агрессора России готовятся перебросить солдат-срочников 80-й мотострелковой дивизии из Мурманской области для участия в боях на территории Курской области. Об этом сообщают российские СМИ.

"Сейчас в воинской части идет подготовка срочников к поездке в командировку в Курскую область. Созданы курские батальоны. Эту информацию нам подтвердило командование на присяге 3 августа. В Курской области продолжаются боевые действия и есть угроза жизни наших сыновей. Командование не придерживается заявления Владимира Путина от 13 июня 2023 года - не направлять солдат, проходящих срочную службу, в зону проведения боевых действий", - говорится в заявлении, которое опубликовал российский Telegram-канал "Агентство. Новости".

Матери солдат рассказали, что во время присяги 3 августа стало известно об отправке срочников в Курскую область. Один из призывников попал в армию сразу после окончания школы.

видео дня

По данным издания, родственники срочников объединились в чат, чтобы предотвратить их отправку в Курскую область - в группе уже несколько десятков человек, и их количество продолжает расти.

Что известно о Курской АЭС / Инфографика: Главред

Telegram-канал "Осторожно, новости" уточняет, что родственники написали заявление в военную прокуратуру и создали петицию к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой не отправлять их близких в зону боевых действий. Эту информацию также подтвердили "Агентству" в одной из организаций, которые оказывают правовую помощь российским солдатам. По их данным, к отправке в Курскую область готовят срочников из разных регионов.

По данным правозащитников из организации "Идите лесом", из Ленинградской области под Курск уже перебросили 250 срочников. При этом солдат, эвакуированных с границы Курской области после прорыва ВСУ, заставляют подписывать контракты с Минобороны, чтобы снова отправить на передовую.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бои в Курской области - что известно об операции ВСУ на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным российских СМИ, сотни солдат, которые отказались участвовать в боях, насильно отправили из Петербурга для усиления подразделений в Курской области.

Украинские военные пока что заметили некоторое облегчение на "горячих" направлениях, даже после начала боев в Курской области. Российские войска не начали оттягивать резервы из Покровска, Торецка, Угледара и Купянска для переброски на территорию России, о чем заявил соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый.

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что в наступление на Курскую область были привлечены бойцы Вооруженных сил Украины. Это наступление не только важно для безопасности Украины, но и может стать началом конца правления российского диктатора Владимира Путина.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред