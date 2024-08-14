Украина может создать военные комендатуры на Курщине - Зеленский раскрыл детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации на территории Курской области. Об этом он сообщил в своем Телеграм канале.
Он отметил, что в ходе совещания был обсужден ряд важных вопросов, в частности относительно создания военных комендатур.
"Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур", - написал Зеленский.видео дня
Он также подчеркнул, что Украина защищает своих граждан в приграничных районах и ведет активные действия на территории России.
"Наши силы строго соблюдают требования международных конвенций и международного гуманитарного права", - резюмировал он.
Операция в Курской области РФ
6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.
Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.
Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".
Ситуация в Курской области - что известно об операции украинских войск на территории РФ
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские военно-воздушные силы перенаправили значительную часть своей огневой мощи в Курскую область и начали ежедневные обстрелы Сумской области, сбрасывая 50 планирующих бомб. В то же время ВСУ используют свою авиацию, и уже во вторник появились первые видео, где видно, как украинские военные сбрасывают американские бомбы JDAM на цели в Курской области, пишет Forbes.
Президент США Джо Байден отметил, что наступление украинских военных в Курской области стало серьезной дилеммой для российского диктатора Владимира Путина. Байден впервые прокомментировал операцию ВСУ во время своего визита в Новый Орлеан.
Россия начала вывод части своих вооруженных сил из Украины в ответ на продвижение украинских войск в Курскую область. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди американских чиновников.
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