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Украина может создать военные комендатуры на Курщине - Зеленский раскрыл детали

Юрий Берендий
14 августа 2024, 16:09
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Украина может при необходимости принять решение о создании военных комендатур на отдельных территориях Курской области, отметил Зеленский.
Украина может создать военные комендатуры на Курщине - Зеленский раскрыл детали
Зеленский раскрыл детали совещания по ситуации в Курской области / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, deepstatemap

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации на территории Курской области. Об этом он сообщил в своем Телеграм канале.

Он отметил, что в ходе совещания был обсужден ряд важных вопросов, в частности относительно создания военных комендатур.

"Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур", - написал Зеленский.

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Он также подчеркнул, что Украина защищает своих граждан в приграничных районах и ведет активные действия на территории России.

"Наши силы строго соблюдают требования международных конвенций и международного гуманитарного права", - резюмировал он.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Ситуация в Курской области - что известно об операции украинских войск на территории РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские военно-воздушные силы перенаправили значительную часть своей огневой мощи в Курскую область и начали ежедневные обстрелы Сумской области, сбрасывая 50 планирующих бомб. В то же время ВСУ используют свою авиацию, и уже во вторник появились первые видео, где видно, как украинские военные сбрасывают американские бомбы JDAM на цели в Курской области, пишет Forbes.

Президент США Джо Байден отметил, что наступление украинских военных в Курской области стало серьезной дилеммой для российского диктатора Владимира Путина. Байден впервые прокомментировал операцию ВСУ во время своего визита в Новый Орлеан.

Россия начала вывод части своих вооруженных сил из Украины в ответ на продвижение украинских войск в Курскую область. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди американских чиновников.

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