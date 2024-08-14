'Серьезная дилемма для Путина': Байден впервые прокомментировал операцию ВСУ на Курщине

По словам президента США, он и его администрация находятся в прямом, постоянном контакте с украинцами.

https://glavred.info/world/sereznaya-dilemma-dlya-putina-bayden-vpervye-prokommentiroval-operaciyu-vsu-na-kurshchine-10588352.html Ссылка скопирована

Байден впервые прокомментировал операцию ВСУ в Курской области / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Президент США Джо Байден заявил, что наступление украинских военных на территории Курской области создает серьезную дилемму для российского диктатора Владимира Путина.

Глава Белого дома впервые высказался по поводу операции ВСУ в ходе визита в Новый Орлеан, передает The New York Post.

"Я регулярно общался со своей командой, возможно, каждые четыре-пять часов в течение последних шести-восьми дней (чтобы быть в курсе событий. - ред.), и это создает настоящую дилемму для Путина", - сказал президент.

видео дня

Байден также добавил, что он и его администрация находятся в прямом, постоянном контакте с украинцами,пока продолжается военная операция.

Смотрите видео - Байден впервые прокомментировал операцию ВСУ в Курской области:

Как сообщал Главред, ранее во время официального визита в Киев двухпартийная делегация из США поддержала действия Сил обороны Украины в Курской области РФ и назвала эту операцию "исторической" и дающей надежду.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

12 августа президент Украины Владимир Зеленский официально заявил, что в наступлении на Курскую область задействованы бойцы Вооруженных сил Украины. Об этом сказал после заседания Ставки верховного главнокомандующего. Президент поблагодарил украинских военных за стойкость и решительные действия в наступлении на Курск.

Украинские защитники взяли под контроль 74 населенных пункта в Курской области РФ. На этих территориях проводятся проверки и стабилизационные мероприятия, а также разрабатываются гуманитарные решения. Об этом заявил Главком ВСУ Александр Сырский во время доклада президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Страна-агрессор РФ выводит часть своих вооруженных сил из Украины в ответ на наступление украинских войск на территорию российской Курской области. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников США. США все еще пытаются определить значение этого шага России. Также собеседники WSJ не уточнили, сколько войск, по оценкам США, перебрасывает Россия.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред