ВСУ освободили 74 населенных пункта на Курщине: Зеленский раскрыл детали операции

На отдельных направлениях украинские защитники продвинулись от 1 до 3 км и взяли под контроль участок площадью 40 квадратных километров, рассказал Сырский.

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Украина взяла под контроль 74 населенных пункта / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Офис президента, DeepState

Украинские защитники взяли под контроль 74 населенных пункта в Курской области РФ. На этих территориях проводятся проверки и стабилизационные мероприятия, а также разрабатываются гуманитарные решения. Об этом заявил Главком ВСУ Александр Сырский во время доклада президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Постоянно на связи с Главкомом Александром Сырским: доклады по фронту и нашей операции в Курской области. Несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение наших сил на Курщине продолжается, обменный фонд для нашего государства пополняется", - рассказал глава государства.

По словам Главкома ВСУ Александра Сырского, за сутки на отдельных направлениях украинские силы продвинулись от 1 до 3 км и взяли под контроль 40 квадратных километров территории РФ.

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"Бои ведутся по всей линии фронта. Ситуация, несмотря на высокую интенсивность боевых действий, находится под контролем", - заявил Сырский.

Президент Украины также поблагодарил украинских защитников за то, что они пополняют "обменный фонд", поскольку это позволит проводить обмены военнопленными.

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, 12 августа президент Украины Владимир Зеленский впервые официально подтвердил, что Вооруженные силы Украины начали наступление на Курскую область России. Зеленский отметил, что украинские войска освободили около тысячи квадратных километров в Курской области, откуда оккупанты регулярно обстреливали Сумскую область.

Также 13 августа бойцы ударной группы "Черный Лебедь" 225 отдельной штурмовой бригады опубликовали новое видео, где видно, что россияне потеряли контроль над населенным пунктом Любимовка. На видео военный меняет название населенного пункта, зарисовывая букву "О", и добавляет цвета украинского флага. Это видео - часть серии публикаций ВСУ об их успехах в Курской области.

Как сообщал Главред, самым большим достижением Украины стал захват Суджи. Украинские военные продолжают наступление в направлении поселка Коренево, рассказал эксперт по анализу открытых данных BILD Юлиан Рёпке.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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