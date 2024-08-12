"Это финал": Зеленский прямо сказал, почему ВСУ пошли на Курск

Президент отметил, что действия украинских военных связаны не только с безопасностью, но и приведут к краху путинского правления.

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Зеленский объяснил, почему ВСУ пошли в наступление на Курск / Коллаж: Главред, фото: ISW, DeepState, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский официально заявил, что в наступление на Курскую область пошли бойцы Вооруженных сил Украины. Это наступление является не только безопасно важным для Украины, но и становится финалом правления российского диктатора Владимира Путина. Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении.

Он акцентировал на том, что украинские силы оттеснили врага из тех районов Курской области, из которых оккупанты постоянно обстреливали Сумскую область и убивали мирных людей.

"Генерал Сырский доложил, что контролируются около тысячи квадратных километров в Курской области. Это, в частности, районы, из которых российская армия наносила удары по нашей Сумщине. По состоянию на сегодня и с 1 июня это уже почти 2100 обстрелов территории Сумской области. Поэтому наши операции - это чисто вопрос безопасности для Украины, освобождение приграничья от российских военных. Я благодарю всех наших солдат, сержантов и офицеров за смелость и за результативность действий ... Вполне справедливо уничтожать российских террористов там, где они есть, там, откуда они наносят свои удары. Российские военные аэродромы, российскую логистику. Мы видим, какую пользу для приближения мира это может принести. Россию нужно принуждать к миру, если уж Путин так хочет и дальше воевать", - сказал Зеленский. видео дня

Эта операция в Курской области также позволяет взять в плен россиян, чтобы потом вернуть домой как можно больше украинцев из российского плена. Для Украины принципиально важно вернуть всех людей, которых удерживает РФ, говорит президент.

"Сегодня на Ставке поручено структурам, которые занимаются обменами, - а это ГУР, СБУ и МВД, - максимально активно коммуницировать с родными украинских пленных. Прозрачно объяснять им, как формируются списки на обмен, кого реально вернуть сейчас. В целом поручено представить четкую стратегию возвращения наших людей из российского плена. На следующей Ставке должен быть соответствующий доклад", - добавил он.

Зеленский видит своеобразный символизм в том, что происходит в Курской области. 24 года назад произошла катастрофа подводной лодки "Курск", тогда было начало правления Путина. Сейчас уже виднеется его финал, говорит президент.

"Мы видим, как Россия во времена Путина на самом деле движется: 24 года назад была катастрофа "Курска" - символическое начало его правления; сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны. Так всегда бывает с теми, кто презирает людей и любые правила. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно мир обеспечим", - сказал он.

Смотрите видеообращение президента Украины Владимира Зеленского о боях в Курской области:

Зеленский объяснил, почему ВСУ пошли в наступление на Курск / фото: скриншот

Наступление ВСУ на Курск - последние новости по теме

Украинские военные пошли в наступление на Курскую область и темпы продвижения превосходят темпы контрнаступления в 2023 году. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко убежден, что у Украины есть возможность установить контроль над Курской АЭС, чтобы потом поставить РФ жесткий ультиматум - освобождение Запорожской АЭС и левого берега Херсонской области.

Позже стало известно о том, что под контроль украинских военных в Курской области перешли уже 44 населенных пункта. Неизвестным остается пока статус еще десяти населенных пунктов.

В то же время в СБУ предупреждают о том, что российские оккупанты готовят серию фейков о якобы военных преступлениях ВСУ на территории Курской области. Российская пропаганда будет продвигать новости с "преступлениями" против гражданского населения РФ.

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