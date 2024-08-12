ВСУ зашли в десятки сел: названо число потерянных РФ населенных пунктов на Курщине

Пока неизвестен статус еще десяти населенных пунктов в Курской области.

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ВСУ зачистили десятки населенных пунктов в Курской области / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, kursk-izvestia.ru

С начала операции украинских сил в Курской области десятки населенных пунктов перешли под контроль ВСУ.

Несмотря на то, что официальные лица РФ говорят о потере контроля над 28 населенными пунктами Курской области, на самом деле их число значительно больше, говорится в сообщении DeepState в Telegram.

"По нашим подсчетам, ориентировочно 44 населенных пункта удалось освободить", - уточняют военные аналитики. видео дня

Вместе с тем, по их данным, неизвестен статус еще десяти населенных пунктов, а такая оценка "крайне консервативна".

В DeepState также добавили, что реального числа населенных пунктов в Курской области, которые потеряла Россия, почти никто не знает. Но были села, возле которых украинские защитники делали фото, но контроль над ними не устанавливали.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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Ранее сообщалось о том, что военную технику ВСУ заметили в еще одном районе Курской области. Украинские войска наступали в районе города Суджа вдоль автодороги 38К-004, а также южнее и севернее, а теперь их заметили в 22 км юго-восточнее, близ деревни Гирьи, где проходит путь из Суджи на слободу Белая — райцентр Беловского района.

Напомним, ранее сообщалось, что операция в Курской области сместила вектор так называемого мирного плана России и рискует перечеркнуть всю стратегию России по замораживанию войны, рассказал в интервью Суспільному болгарский журналист издания The Insider Христо Грозев. Грозев убежден, что бои за Курщину станут серьезным рычагом в будущих переговорах Украины и России.

Как сообщалось ранее, ради защиты Курска РФ готова пожертвовать одним участком фронта. Более боеспособные передовые части могут начать прибывать в Курскую область лишь через несколько дней, говорят аналитики.

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