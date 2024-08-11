У РФ нет армии, все лучшее - на Донбассе: Грозев объяснил бои под Курском

Украина выискивает для себя наилучшую позицию на будущих переговорах с российской стороной, уверен журналист.

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Продолжаются бои за Курскую область / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Операция в Курской области сместила вектор так называемого мирного плана России и рискует перечеркнуть всю стратегию России по замораживанию войны, рассказал в интервью Суспільному болгарский журналист издания The Insider Христо Грозев.

Грозев убежден, что бои за Курщину станут серьезным рычагом в будущих переговорах Украины и России.

По мнению Грозева, на сейчас эта операция больше всего ударила по самим кругам Путина. Кремль же, отмечает журналист, сам был в выжидательной позиции относительно боев на фронте накануне выборов в США.

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"А сейчас мы видим, что траектории идут в обе стороны, поэтому вообще теряется смысл в оригинальном плане, как договариваться о мире. Думаю, что это имеет очень, очень дестабилизирующее влияние на руководство Кремля", - высказался он.

В ближайшие дни, если украинская армия останется на этих позициях или дальше продолжит двигаться, то будем видеть все больше и больше хаоса и потери концентрации вообще в стратегии России, отметил журналист.

"Поэтому это гораздо важнее, чем кажется со стороны", - сказал он.

В то же время информация, что "Вагнер" вернулся из Африки, оказалась российской дезинформацией, чтобы продемонстрировать, что хоть что-то готовится как контрудар.

"У них вообще не хватает армии на территории России. Все лучшее, что они имели, - уже на Донбассе", - подытожил Грозев.

Кто такой Христо Грозев Христо Грозев - журналист-расследователь издания "Bellingcat", один из основных авторов расследования об участии сотрудников ФСБ России в отравлении Алексея Навального. 2019 был награжден European Press Prize в категории "Расследовательская журналистика", пишет Википедия.

Операция в Курской области - главное

6 августа Россия пожаловалась на прорыв несколькими механизированными колоннами границы в участке Курской области. Первые бои встретили российские срочники, тогда как подразделения "Ахмат", которые должны были охранять границу, были позорно разбиты.

Путин отреагировал на прорыв и быстрое продвижение неизвестных войск только на вторые сутки. Диктатор страны-агрессора обвинил Украину в "масштабной провокации".

Судя по опубликованным кадрам, Россия понесла тяжелые потери в живой силе и технике, в частности в авиации, еще в первый день боев, а местное население не оказывало никакого сопротивления.

Русские жаловались на "скифскую" тактику атаковавших сил, которая заключается в истощении сил противника небольшими, но эффективными набегами.

Стоит отметить, что Украина официально не подтверждала своего участия в боях в Курской области, хотя президент Владимир Зеленский не единожды отмечал в своих обращениях, что Киев переносит войну РФ на территорию страны-агрессора.

Читайте также, как Украина обманула Россию с операцией под Курском.

США, Германия, Еврокомиссия не только не засудили удары по Курской области и прорыв границы, но и подчеркнули, что поддерживают Украину в ее борьбе и будут обеспечивать всем необходимым вооружением.

Вместе с тем, судьба нового запроса Киева в Вашингтон с просьбой позволить наносить удары по РФ вглубь, пока неизвестна.

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