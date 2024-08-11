Жданов заявил о политической смерти Путина: в рядах силовиков РФ серьезный раскол

У российского диктатора Владимира Путина серьезные проблемы - Олег Жданов раскрыл важные моменты.

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Объявит ли Путин масштабную мобилизацию / коллаж: Главред, фото: flickr, УНИАН

В интервью Главреду полковник запаса, военный эксперт Олег Ждановпроанализировал операцию на Курщине и спрогнозировал, будет ли в стране-агрессоре России масштабная мобилизация.

"Поезд ушел. Путин прекрасно понимает, что еще одна волна мобилизации, даже не общей, а частичной, с призывом 100-200 тысяч человек, станет для него политической смертью, приговором. Осенняя мобилизация 2022 года уже приводила к рекордному падению рейтинга Путина. И сегодня у него не самый лучший рейтинг, поэтому мобилизация равноценна выстрелу в голову", - отметил Жданов.

Эксперт считает, что в этой ситуации Путин ни при каких обстоятельствах не решится на мобилизацию.

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"Чтобы понять врага, надо мыслить, как он. В целом Путин мог бы продемонстрировать самые твердые намерения, закрепленные лозунгом "Вставай, страна огромная!". Тогда должны были бы собраться все силовики вместе с Патрушевым, как советником по безопасности президента, а Путин - выйти и сказать: у нас угроза территориальной целостности страны. Приказываю развернуть стратегические и нестратегические ядерные силы, привести в боевую готовность головные части, начать ввод координат целей в головные части ракет и бомб, а в стране объявить всеобщую мобилизацию. Вставай, страна огромная - на нас напали", - пояснил Жданов.

Однако, если российский диктатор Владимир Путин этого не начал делать, тогда дела у него очень плохи.

"На экстренном заседании Совбеза мы вообще увидели, что пришли даже не все силовики. Руководители Следственного комитета и Росгвардии отсутствовали. Особенно учитывая то, что СК РФ открыл уголовное дело по факту вторжения иностранных войск на российскую территорию, а Росгвардия является силовым инструментом президента. Все дело в том, что СК и Росгвардия больше подконтрольны Патрушеву, а не Путину. Причем Патрушев формально уже не входит в Совбез и обойму силовиков, а остается лишь советником Путина по вопросам безопасности", - отметил военный эксперт.

Также Жданов подтвердил, что Патрушев сохраняет неформальное влияние на силовиков и ситуация на Совбезе показала, что в рядах силовиков есть раскол.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Напомним, что Олег Жданов заявил, что российские оккупанты не смогут долго и качественно воевать в Курской области. В такой ситуации российскому командованию приходится вводить изменения. Они отводят во второй эшелон небоеспособные группировки.

Военный эксперт раскрыл серьезный сценарий наступления РФ. Жданов отметил, что российские войска сами не уйдут. Особенность российских оккупантов в том, что они никогда ниоткуда сами не уходят без всякой политической выгоды.

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