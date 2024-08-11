УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Жданов заявил о политической смерти Путина: в рядах силовиков РФ серьезный раскол

Юлия Закрепа
11 августа 2024, 15:57
191
У российского диктатора Владимира Путина серьезные проблемы - Олег Жданов раскрыл важные моменты.
Жданов заявил о политической смерти Путина: в рядах силовиков РФ серьезный раскол
Объявит ли Путин масштабную мобилизацию / коллаж: Главред, фото: flickr, УНИАН

В интервью Главреду полковник запаса, военный эксперт Олег Ждановпроанализировал операцию на Курщине и спрогнозировал, будет ли в стране-агрессоре России масштабная мобилизация.

"Поезд ушел. Путин прекрасно понимает, что еще одна волна мобилизации, даже не общей, а частичной, с призывом 100-200 тысяч человек, станет для него политической смертью, приговором. Осенняя мобилизация 2022 года уже приводила к рекордному падению рейтинга Путина. И сегодня у него не самый лучший рейтинг, поэтому мобилизация равноценна выстрелу в голову", - отметил Жданов.

Эксперт считает, что в этой ситуации Путин ни при каких обстоятельствах не решится на мобилизацию.

видео дня

"Чтобы понять врага, надо мыслить, как он. В целом Путин мог бы продемонстрировать самые твердые намерения, закрепленные лозунгом "Вставай, страна огромная!". Тогда должны были бы собраться все силовики вместе с Патрушевым, как советником по безопасности президента, а Путин - выйти и сказать: у нас угроза территориальной целостности страны. Приказываю развернуть стратегические и нестратегические ядерные силы, привести в боевую готовность головные части, начать ввод координат целей в головные части ракет и бомб, а в стране объявить всеобщую мобилизацию. Вставай, страна огромная - на нас напали", - пояснил Жданов.

Однако, если российский диктатор Владимир Путин этого не начал делать, тогда дела у него очень плохи.

"На экстренном заседании Совбеза мы вообще увидели, что пришли даже не все силовики. Руководители Следственного комитета и Росгвардии отсутствовали. Особенно учитывая то, что СК РФ открыл уголовное дело по факту вторжения иностранных войск на российскую территорию, а Росгвардия является силовым инструментом президента. Все дело в том, что СК и Росгвардия больше подконтрольны Патрушеву, а не Путину. Причем Патрушев формально уже не входит в Совбез и обойму силовиков, а остается лишь советником Путина по вопросам безопасности", - отметил военный эксперт.

Также Жданов подтвердил, что Патрушев сохраняет неформальное влияние на силовиков и ситуация на Совбезе показала, что в рядах силовиков есть раскол.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Напомним, что Олег Жданов заявил, что российские оккупанты не смогут долго и качественно воевать в Курской области. В такой ситуации российскому командованию приходится вводить изменения. Они отводят во второй эшелон небоеспособные группировки.

Военный эксперт раскрыл серьезный сценарий наступления РФ. Жданов отметил, что российские войска сами не уйдут. Особенность российских оккупантов в том, что они никогда ниоткуда сами не уходят без всякой политической выгоды.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация новости России война в Украине мобилизация в армию Олег Жданов
Реклама

Главное за день

Не оккупация: стала известна реальная цель операции в Курской области - СМИ

Не оккупация: стала известна реальная цель операции в Курской области - СМИ

16:45 Украина
Жданов заявил о политической смерти Путина: в рядах силовиков РФ серьезный раскол

Жданов заявил о политической смерти Путина: в рядах силовиков РФ серьезный раскол

15:57 Украина
Зеленский жестко отреагировал на удар по Киевской области: РФ использовала ракету КНДР

Зеленский жестко отреагировал на удар по Киевской области: РФ использовала ракету КНДР

15:20 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Он уже в Москве : Путин может готовить замену для Герасимова - кто возглавит Генштаб РФ 3840

"Он уже в Москве": Путин может готовить замену для Герасимова - кто возглавит Генштаб РФ

Химия не берет: Отар Кушанашвили поделился тревожными новостями 2877

Химия не берет: Отар Кушанашвили поделился тревожными новостями

Объявлена эвакуация 50 населенных пунктов и части Херсона: в Херсонской ОГА сделали заявление 2761

Объявлена эвакуация 50 населенных пунктов и части Херсона: в Херсонской ОГА сделали заявление

Гороскоп на завтра 12 августа: Девам - интересное сообщение, Рыбам - невероятные вещи 2349

Гороскоп на завтра 12 августа: Девам - интересное сообщение, Рыбам - невероятные вещи

Последние новости

16:32

Что обязательно нужно положить под подушку 12 августа: строгие приметы

16:21

Стерли "красные линии": Украина может получить разрешение от Запада на удары по РФ

16:08

СБУ системно отрабатывает по складам хранения КАБов врага - эксперт

15:57

Жданов заявил о политической смерти Путина: в рядах силовиков РФ серьезный раскол

15:53

Прямо на улице: автомобили в Китае массово "становятся беременными" - что произошлоВидео

Операция в Курской области надолго, Россию ждут новые сюрпризы на других направлениях – МусиенкоОперация в Курской области надолго, Россию ждут новые сюрпризы на других направлениях – Мусиенко
15:42

Солнечные +32 и ночные дожди: синоптик предупредила об изменении погоды в Украине

15:20

Зеленский жестко отреагировал на удар по Киевской области: РФ использовала ракету КНДР

15:18

Разрыв дипотношений между Украиной и странами Африки: Кулеба назвал цели Мали и Нигера

14:59

В Горловке - "бавовна": куда прилетелоВидео

Реклама
13:59

Приехал к бабушке и погиб: российская ракета забрала жизнь 4-летнего мальчика

13:57

Уже этой осенью росармия "начнет заканчиваться" - прогноз Жданова

13:02

ПВО уничтожила более полусотни "шахедов": что известно о последствиях атаки на Украину

12:59

Демонстрирует Путину: Беларусь показывает, как якобы перебрасывает танки в сторону Украины

12:58

Жданов: операция в Курской области - неплохой ход, стоит ожидать интересных событий

12:55

Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 августа: Овнам - старое увлечение, Ракам - разочарование

12:23

"Несколько дней и как новенькая": Катя Осадчая приняла необычную аскезу

12:23

Церковный праздник 12 августа: что запрещено делать в этот день

12:20

Оккупанты взбесились: как повлияли на украинский фронт события в Курской области

12:17

"Помним 24 февраля": в ГПСУ ответили на переброску Лукашенко танков к границе

11:16

Россия признала удар ВСУ по трем своим областям: ПВО "влепила" в многоэтажку

Реклама
11:12

Уже выше папы: Александр Пономарев показал свежее фото 17-летнего красавца-сына

11:09

Желтых пятен больше не увидите: чем отмыть куркуму

10:40

"РФ беззащитна на других участках": к чему Украина хочет заставить Россию

10:24

Оккупанты не смогут долго и качественно воевать в Курской области - Жданов

10:18

Врывается, как ни в чем не бывало: Олег Винник возвращается на украинскую сцену

10:01

Поздравления с Днем строителя - прикольные картинки и открытки

09:41

РФ объявила КТО, чтобы преуменьшить масштаб вторжения в Курскую область - ISW

08:45

Россияне захватили еще одно село: аналитики заявили об опасном прорыве РФ

08:41

Контрудар по Путину: Зеленский принял самое рискованное решение - The Times

08:10

Как Путинская Россия теряет свои реальные границымнение

07:34

РФ выпустила ракеты и "Шахеды" по Украине: в Киевской области погибли мирные жители

06:10

Удары по Украины в начале августа: что задумали россиянемнение

05:55

Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 6 секунд найти ошибку на часах

05:48

Гороскоп на завтра 12 августа: Девам - интересное сообщение, Рыбам - невероятные вещи

04:45

"Чем больше удастся взять кусок, тем лучше": Жданов сказал, зачем Украине часть Курщины

03:42

Путин может сдаться и согласиться на переговоры о мире: Жданов назвал единственное условие

03:00

Как быстро избавиться от сорняков: рецепт мощного домашнего средства

01:38

Дан Балан в Одессе отыграл концерт на украинском языке

01:02

Химия не берет: Отар Кушанашвили поделился тревожными новостями

00:17

"Ты - вся моя жизнь": Монатик трогательно обратился к беременной жене

Реклама
00:14

Россия атаковала Украину КАБами и БпЛА: в Харькове и Сумах прогремели взрывы

10 августа, суббота
23:12

Уступила в финале: Коляденко завоевала серебро в вольной борьбе на Олимпиаде-2024

22:52

Будут сиять чистотой: несравненный метод, как отстирать полотенца от жира и пятенВидео

22:43

Вашингтон на связи с Киевом: США пытаются понять, что происходит в Курской области

21:38

ВСУ "вытесняют войну": Зеленский заинтриговал заявлением на фоне боев на Курщине

21:05

Объявлена эвакуация 50 населенных пунктов и части Херсона: в Херсонской ОГА сделали заявление

20:16

"Только начало": Жданов шокировал заявлением о расширении операции в Курской области

19:28

Макароны больше никогда не будут слипаться: повар назвал ошибку, что портит блюдо

19:24

Молниеносная операция в Курской области может ускорить завершение войны - FP

19:15

"Он уже в Москве": Путин может готовить замену для Герасимова - кто возглавит Генштаб РФ

^
Мобилизация в Украине
Как теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работает
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять