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Россия атаковала Украину КАБами и БпЛА: в Харькове и Сумах прогремели взрывы

Руслана Заклинская
11 августа 2024, 00:14
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Российские оккупанты запустили по Украине ударные БПЛА, они движутся с востока Украины, сообщили Воздушные силы Украины.
Россия атаковала Украину КАБами и БпЛА: в Харькове и Сумах прогремели взрывы
В Сумах и Харькове - взрывы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

Вечером 10 августа в Сумах и Харькове прогремели взрывы. Россияне запустили КАБы и БпЛА. Об этом сообщило Суспильне и начальник Сумской ОВА Алексей Дрозденко.

Около 22:17 Воздушные силы предупредили об угрозе ударов вражескими управляемыми авиабомбами жителей Сумщины. Вскоре военные добавили, что российские оккупанты запустили ударные БпЛА.

Взрыв на Сумщине произошел примерно через 15 минут после предупреждения. Однако пока причины взрыва не установлены.

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"Находитесь в укрытиях! Верим в ПВО", - подчеркнул глава Сумской ОВА.

Около 22:55 в Харькове прогремела серия взрывов.

"В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", - сообщило Суспильне Харьков.

По данным Воздушных сил, по состоянию на 23:49 вражеские дроны из Николаевской области движутся на северо-запад. Также БпЛА находится в Днепропетровской области, в районе Кривого Рога. Новые беспилотники зашли на Харьковщину и направляются в Сумщину.

Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Атаки РФ по Украине - удар по супермаркету в Константиновке

Напомним, в пятницу, 9 августа, Россия ударила по супермаркету в Константиновке. Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин отметил, что "это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей, очередной акт террора от россиян".

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на удар по Константиновке. Он отметил, что продолжается спасательная операция, и будет сделано все, чтобы спасти людей, которые могли остаться под завалами.

"Россия будет отвечать за этот террор, и мы сделаем все, чтобы мир и в дальнейшем был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Главред, в результате российского обстрела погибли 14 человек и ранены 44 человека. Удар враг нанес по торговому центру "Эко-маркет", где на момент атаки находились около 50 человек.

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