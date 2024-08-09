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Оккупанты ударили по учебному заведению в Харькове: что известно

Мария Николишин
9 августа 2024, 16:23
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Враг ударил КАБом по Киевскому району Харькова, известно о пострадавшем, подчеркнул Синегубов.
Оккупанты ударили по учебному заведению в Харькове: что известно
Оккупанты ударили по учебному заведению в Харькове / коллаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб ВСУ

Страна-агрессор Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. В частности, под ударом оказался Харьков. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Он заявил, что враг ударил по объекту гражданской инфраструктуры в Харькове.

"По уточненной информации, враг ударил КАБом по Киевскому району Харькова. Повреждено здание одного из вузов. Предварительно: один пострадавший. Экстренные службы продолжают осмотр", - написал он.

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Оккупанты ударили по учебному заведению в Харькове: что известно
КАБ / Инфографика: Главред

Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Удары РФ по Украине - что известно

Напомним, в пятницу, 9 августа, российские оккупанты ударили по супермаркету в Константиновке Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на циничный удар врага заявил, что Россия будет отвечать за этот террор.

В результате удара российских оккупантов по городу Константиновка Донецкой области уже известно об 11 погибших, 44 человека получили ранения.

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