Оккупанты ударили по учебному заведению в Харькове: что известно

Страна-агрессор Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. В частности, под ударом оказался Харьков. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Он заявил, что враг ударил по объекту гражданской инфраструктуры в Харькове.
"По уточненной информации, враг ударил КАБом по Киевскому району Харькова. Повреждено здание одного из вузов. Предварительно: один пострадавший. Экстренные службы продолжают осмотр", - написал он.видео дня
Кто такой Олег Синегубов?
Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
Удары РФ по Украине - что известно
Напомним, в пятницу, 9 августа, российские оккупанты ударили по супермаркету в Константиновке Донецкой области.
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на циничный удар врага заявил, что Россия будет отвечать за этот террор.
В результате удара российских оккупантов по городу Константиновка Донецкой области уже известно об 11 погибших, 44 человека получили ранения.
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