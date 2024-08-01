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Россия применила во время атаки на Киев "звездный удар": что это такое

Яна Ставская
1 августа 2024, 22:44
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Романенко напомнил, что Киев ночью 31 июля одновременно атаковали со всех сторон.
Россия применила во время атаки на Киев 'звездный удар': что это такое
Россия выпустила по Киеву рекордное количество дронов / Коллаж Главреда. Фото: Воздушные силы

Во время массированной атаки на Киев 31 июля, которая, по наблюдениям аналитиков стала рекордной по количеству использованных дронов, Россия применила так называемый звездный удар, поделился в интервью ТСН военный эксперт Игорь Романенко.

По словам Романенко, звездный удар - это когда противник бьет по целям одновременно с разных сторон - как это было с "Шахедами", которые заходили в Киев волнами и со всех сторон.

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Он добавил, что Россия уже применяла эту тактику раньше, но крылатыми ракетами.

"Сейчас это уже отработали на дронах. Отразить такую атаку очень сложно. Бойцам зенитно-ракетного комплекса приходится работать в сверхсложных условиях по уничтожению вражеских целей со всех направлений. Здесь очень важна роль структуры управления этим комплексом, надо быстро распределять усилия, чтобы быть более эффективными", - отметил Романенко.

Ночная атака на Украину 31 июля - взрывы

Вечером во вторник, 30 июля, Россия осуществила массированный пуск крылатых ракет и "Шахедов". Взрывы гремели, в частности, в Киевской и Полтавской областях.

Атака продолжалась и в ночь на 31 июля. Только по Киеву враг выпустил около 90 "Шахедов", также фиксировалась ракета Х-59. Всего воздушная тревога продолжалась в Киевской области более 7 часов.

Удар беспилотниками по Киеву уже называют "самой массированной атакой" на город за все время полномасштабной войны.

В самом городе обошлось без пострадавших и разрушений. ПВО работала на подступах к столице.

Эксперты считают, что РФ могла применить не "Шахеды", а дешевые "герберы". Эти БПЛА были якобы призваны истощить ресурс ПВО - предположительно, для ракетного удара в ближайшее время.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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