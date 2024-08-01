Возможны массированные обстрелы: жителей одной из областей предупредили об опасности 2 августа

Страна-агрессор Россия в пятницу, 2 августа, может устроить массированный обстрел на юге Украины.
Россияне любят символизм, а в этот день в РФ отмечают "день ВДВ" (воздушно-десантных войск). Поэтому захватчики могут в пятницу устроить массированную атаку. Об этом предупредил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Он отметил, что в этот день возможны массированные обстрелы населенных пунктов, находящихся вдоль Днепра, в том числе Херсона.
"В этот день россияне, помешанные на символизме, празднуют "день ВДВ". Поэтому завтра, 2 августа, возможны массированные обстрелы с временного оккупированного левобережья", - отметил Прокудин.
Он отметил, что в зоне вероятного поражения населенные пункты, расположенные вдоль Днепра, в том числе и Херсон.
"Дорогие жители области, если есть такая возможность, завтрашний день лучше проведите дома. Не передвигайтесь по улицам без необходимости и не посещайте людные места. В случае обстрелов пройдите в ближайшее убежище или уличное укрытие", - обратился к жителям области глава ОГА.
Смотрите видео с заявлением Прокудина:
Кто такой Александр Прокудин?
Александр Сергеевич Прокудин – украинский государственный служащий. Глава Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.
Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости
В ночь на 28 июля РФ ударила по Украине ракетой Х-59 и дронами, сбить удалось не всё. Сбить удалось ракету и семь дронов, почти все сбития вражеских воздушных целей произошли в Одесской области.
Также в ночь на 1 августа Украина была под атакой "Шахедов" и ракет - во многих городах прогремели взрывы. Во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Напомним, ранее в СМИ сообщали, что РФ выбрала новые цели и готова массированно бить по Украине. Враг недавно осуществлял тренировочные вылеты самолетов Ту-160, рассказал источник в Силах обороны.
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