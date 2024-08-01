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Скандал вокруг восстановления "Охматдета": подрядчиком выбрали фирму с вдвое большими ценами

Алёна Воронина
1 августа 2024, 18:12
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При этом БО "Благотворительный фонд "Охматдет", которая и выбирала победителя тендера, даже не объяснила свое решение.
ракетный удар по Охматдету
Скандал вокруг восстановления "Охматдета"/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Вокруг восстановления "Охматдета" разгорелся скандал. БО "Благотворительный фонд "Охматдет" выбрал ООО "Буд-технолоджи" победителем тендера на ремонт поврежденного во время ракетного обстрела корпуса больницы. О таком решении Национальная детская специализированная больница "Охматдет" сообщила на своей странице в Facebook 31 июля.

Однако издание "Наші гроші" проанализировало информацию о победителе тендера и обнаружило, что из 14 участников конкурса это было третье по дороговизне предложение - оно имеет размер 307 млн грн (здесь и далее без НДС). Одиннадцать других участников конкурса предложили выполнить эту работу гораздо дешевле - предложения колебались от 42 до 296 млн грн.

Но заказчик не вел никаких переговоров с теми участниками тендера, которые предлагали восстановить корпус больницы за меньшую цену, и при этом никак не объяснил свое решение, отмечают в издании.

видео дня

В издании "Наші гроші" проанализировали, что из десяти дешевых предложений по меньшей мере семь содержали полностью заполненные коммерческие предложения, где были указаны цены за различные виды работ.

"Охматдет" акцентировал внимание, что "проведенный конкурсный отбор не является тендером в понимании Закона Украины "О публичных закупках", а является частным конкурсом, организованным с целью открытого и добросовестного использования средств, пожертвованных гражданами". Однако никакого объяснения игнорированию более дешевых предложений "Охматдет" не предоставил. Руководителем благотворительного фонда "Охматдет-Здоровое детство" является Евгений Вембер, главбухом - Светлана Розборская", - говорится в материале издания.

Также в издании обратили внимание, что заказчик по неизвестным причинам проигнорировал ряд проблем в предложении победителя тендера. Например, "Буд-технолоджи" указала только аренду такой строительной техники: автокран "Камаз", MAN с манипулятором и экскаватор JCB. Но ни одна из перечисленных единиц техники не может быть применена для монтажа фасадов выше второго этажа. Также фирма не загрузила никаких данных об оборудовании для монтажа плитки, отметили в издании.

ООО "Буд-технолоджи" с уставным капиталом 5 тысяч гривен зарегистрировано в Запорожье. В государственных тендерах оно участия не принимало. В качестве опыта выполнения аналогичных работ фирма загрузила договор подряда с ООО "Крам-инвест" на строительные работы по клинике в Запорожье по ул. Святого Николая, 27.

Что такое детская больница "Охматдет"

Многопрофильное диагностически-лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Крупнейшая детская больница в Украине, которую россияне атаковали крылатыми ракетами 8 июля.

Удар по "Охматдету" 8 июля - что известно

Во время ракетной атаки страны-агрессора России по Украине 8 июля был разрушен один из корпусов "Охматдета" и повреждены другие корпуса. Тогда под завалами оказалось много людей. После того, как в "Охматдете" был завершен разбор завалов, стало известно, что там погибло два человека, еще 32 получили ранения, в частности, были госпитализированы с травмами 8 детей.

После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что государство полностью отстроит "Охматдет" - работы начинаются уже сейчас. После ракетного удара по "Охматдету" министерства Украины начали прорабатывать вопрос о выделении средств для восстановления заведения и помощи пострадавшим.

В ГСЧС заявили, что в "Охматдете" жертв могло быть больше, и объяснили, что спасло людей во время удара РФ по больнице. Атака на "Охматдет", которую страна-агрессор Россия осуществила 8 июля, могла бы унести жизни большего количества людей, если бы не слаженные действия персонала больницы, сказал глава ГСЧС Андрей Даник. Он отметил, что сотрудники медучреждения "четко отработали по алгоритму, спрятали всех в укрытие".

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