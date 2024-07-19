Жертв могло быть больше: что спасло людей во время удара РФ по Охматдету - ГСЧС

В случае объявления воздушной тревоги стоит всегда идти в укрытие, говорит глава ГСЧС.

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Что спасло людей во время удара РФ по Охматдету / коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, ГСЧС

Атака на Охматдет, которую страна-агрессор Россия осуществила 8 июля, могла бы унести жизни большего количества людей, если бы не слаженные действия персонала больницы. Об этом глава ГСЧС Андрей Даник сказал в интервью Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что сотрудники Охматдета "четко отработали по алгоритму, спрятали всех в укрытие".

"Поэтому количество погибших незначительное. Если бы они не выполнили все алгоритмы, никакое чудо не помогло бы", - подчеркнул Даник. видео дня

По его словам, в случае объявления воздушной тревоги стоит всегда идти в укрытие.

"Последствия чрезвычайных ситуаций минимизируются именно профилактическими мерами и действиями персонала. Если все это есть - трагических последствий в большом объеме не будет", - подчеркнул глава ГСЧС.

При этом он признал, что есть факторы, которые не зависят от человека.

"Тогда уже происходит так, как происходит", - резюмировал Даник.

Что такое Охматдет Охматдет - это диагностически-многопрофильное лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Крупнейшая детская больница в Украине. В период советской власти заведение получило название Охматдет, что означает "охрана материнства и детства". Сейчас во дворе Охматдета стоит памятник Николаю Терещенко, главному меценату и благотворителю больницы.

Удар РФ по Охматдету - что известно

Напомним, 8 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Аналитики издания Defense Express отмечают, что судя по опубликованным кадрам четко видно, что ракета, которая поразила "Охматдет" не была поврежденной или подбитой.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что каждый россиянин, который причастен к обстрелу детской больницы "Охматдет" в Киеве 8 июля будет отвечать за свое преступление.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что готов оказать помощь в лечении детей из Охматдета.

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