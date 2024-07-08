'Охматдет' был мишенью: в Сети появились кадры удара - анализ Defense Express

В Сети появились кадры прямого попадания российской крылатой ракеты по корпусам детской больницы "Охматдет".

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Удар по "Охматдету" в Киеве был целенаправленным / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС

Сегодня, 8 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Известно, что под завалами могут находиться люди. В то же время в Сети появилось видео вероятного ракетного удара по детской больнице, которое проанализировали аналитики издания Defense Express.

Аналитики отмечают, что судя по опубликованным кадрам четко видно, что ракета, которая поразила "Охматдет" не была поврежденной или подбитой.

"Сейчас сложно сказать, какая именно это была крылатая ракета, но известно, что для атаки враг использовал Х-101, которые были запущены с Ту-95МС. Также, из-за того, что ракета находится на терминальной стадии полета после традиционного маневра "горка" перед ударом, она не отклонилась от курса", - отмечают они.

видео дня

Смотрите видео с моментом российского удара по детской больнице "Охматдет":

Фото: скриншот

В Defence Express делают вывод, что видео с атакой российской крылатой ракетой, которая, к сожалению, не была сбита, подтверждает, что детская больница "Охматдет" была целенаправленной мишенью.

"Именно координаты Охматдета были занесены в ее память, как мишень и эта атака - не случайность и не результат низкой точности российских ракет или неверно проложенного маршрута", - резюмировали аналитики.

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Удар по "Охматдету" - что известно об обстреле Киева 8 июля

Напомним, как ранее сообщал Главред, в пресс-службе детской больницы "Охматдет" предоставили подробности ракетного удара РФ по корпусам учреждения. Сообщается, что на месте взрывов работают соответствующие службы для ликвидации последствий, помощи пациентам и сотрудникам.

Россия нанесла новый удар по Киеву в понедельник, 8 июля, в результате которого известно о погибших и раненых. В сообщении Киевской городской военной администрации в Telegram указано, что в результате ракетного удара в Днепровском районе повреждено многоэтажное здание медцентра.

В результате массированного ракетного удара по Киеву днем 8 июля зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом, что привело к обвалу одного из подъездов, сообщил мэр города Виталий Кличко.

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