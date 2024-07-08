Появились новые возможности для ударов вглубь России - Мусиенко

По состоянию на сейчас российские оккупационные войска не могут в полной мере выполнить задачу по прикрытию всех важных объектов, говорит Мусиенко.

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Появились новые возможности для ударов вглубь России / коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, скриншот из видео

Украина значительно увеличила свои возможности по нанесению ударов вглубь территории России. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

"Это (стало возможным, - ред.) в том числе за счет производства именно дронов в Украине. То, чего у нас не было, мы могли только планировать и мечтать в 2022 году. Сейчас это становится реальностью. Попадают в различные объекты, как в объекты непосредственно военно-промышленного комплекса, так и в склады, НПЗ и другие. География ударов распространяется, расширяются границы. Расстояние до 2000 км уже является возможным", - сказал он.

Эксперт отметил, что сейчас у Украины появились новые возможности для ударов вглубь России.

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"По последней информации, Россия сняла свои средства противовоздушной обороны - свои зенитно-ракетные комплексы, с территории РФ: с севера и востока. Которые передислоцировали в оккупированный Крым и другие оккупированные территории Украины. Что создает перспективы и возможности для продолжения нанесения ударов по территории РФ - они становятся там более уязвимыми", - добавляет он.

Мусиенко отметил, что по состоянию на сейчас российские оккупационные войска не могут в полной мере выполнить задачу по прикрытию всех важных объектов.

"Возьмем к примеру Тамбовский пороховой завод - это важный объект, который выполняет серьезное обеспечение в звене военно-промышленного комплекса РФ. И такие объекты были не один раз. Но объектов на территории России много, поскольку территория большая. Поэтому работы еще есть не мало", - подытожил он.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Удары по территории РФ - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшие недели будет продолжена коммуникация с партнерами, в частности, с США, чтобы получить разрешение на нанесение ответных ударов по российским аэродромам, откуда запускаются управляемые авиабомбы по территории Украины.

В ночь на 21 июня в стране-агрессоре РФ заявили, что город Ейск в Краснодарском крае массово атакуют дроны - там расположен военный аэродром, с которого оккупанты активно бомбят Украину.

По предварительным данным, был прилет в казарму 726-го учебного центра войск ПВО Сухопутных войск РФ (в/ч 33859).

Известно, что российские оккупанты потеряли более 100 дронов, а также инструкторов и технический персонал в результате ударов ВСУ по полигону 726-го учебного центра ПВО в Ейске Краснодарского края.

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