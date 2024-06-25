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Два "Панциря" взлетели на воздух: в НГУ назвали направление мощного удара по РФ

Алексей Тесля
25 июня 2024, 13:26
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Результативный удар по установкам захватчиков был нанесен при помощи бойцов-аэроразведчиков.
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Уничтожены два комплекса РФ "Панцирь-С1" / Коллаж: Главред, Фото: t.me/spartan_ngu

Силы обороны Украины уничтожили на Харьковском направлении два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" российских оккупантов.

Об удачных действиях украинских бойцов идет речь в сообщении в Telegram бригады "Спартан" Национальной гвардии Украины.

Уточняется, что результативный удар по установкам захватчиков был нанесен при помощи бойцов-аэроразведчиков.

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"Аэроразведчики 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" обнаружили позиции российских зенитных комплексов и навели на них огонь подразделения ракетных войск Сил обороны Украины, после чего были поражены и выведены из строя боевые машины россиян", — говорится в сообщении.

Что следует знать о Нацгвардии?

Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций, пишет Википедия.

Кроме того, в бригаде "Спартан" также показали фото уничтожения вражеской техники на Харьковском направлении.

  • Нацгвардейцы уничтожили два ЗРПК "Панцирь С1"
    Нацгвардейцы уничтожили два ЗРПК "Панцирь С1" t.me/spartan_ngu
  • Нацгвардейцы уничтожили два ЗРПК "Панцирь С1"
    Нацгвардейцы уничтожили два ЗРПК "Панцирь С1" t.me/spartan_ngu
  • Нацгвардейцы уничтожили два ЗРПК "Панцирь С1"
    Нацгвардейцы уничтожили два ЗРПК "Панцирь С1" t.me/spartan_ngu
  • Нацгвардейцы уничтожили два ЗРПК "Панцирь С1"
    Нацгвардейцы уничтожили два ЗРПК "Панцирь С1" t.me/spartan_ngu

Бои на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что россияне прорвались возле Волчанска. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия недавно продвинулась вблизи Волчанска в Харьковской области. Впрочем, их темп наступательных операций замедлился.

Напомним, ранее сообщалось о том, что армия РФ подтягивает резервы под Волчанском. Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин сообщил, что в Харьковской области россияне подтягивают резервы и перегруппировываются, чтобы возобновить штурмы Липцов и Волчанска.

Как сообщалось ранее, ВСУ перешли в наступление в Волчанске. В Институте изучения войны подтвердили успешное продвижение Сил обороны Украины в Волчанске и назвали ключевую цель российского наступления на Харьковщине - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову.

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война в Украине Нацгвардия Панцирь
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