Начал мямлить: Лавров не смог ответить на вопрос, как Путин ответит на удары ВСУ по РФ

Уже второй месяц Россия "отвечает" США из-за нарушенных "красных линий".

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США позволили Украине бить по приграничью России / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Украина уже второй месяц наносит удары западным вооружением по территории России. Москва, угрожавшая "ответом" НАТО, так и не отреагировала на нарушение так называемых красных линий. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров снова не смог ответить на вопрос, готовит ли Москва какую-либо реакцию.

Ручной пропагандист Зарубин поинтересовался у Лаврова, готовит ли Кремль какую-либо реакцию на удары по территории России. На что министр начал мямлить.

"Они, американцы, НАТОвцы, продолжают говорить, что мы ни в коем случае не воюем с Россией, это плохая мина при плохой игре. И они это прекрасно понимают. Что касается нашей реакции, то наш президент сказал, что мы будем реагировать. И я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете", — пригрозил Лавров.

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Россия верит, что с приходом новых властей в Америке и ЕС Украину не будут поддерживать оружием.

"Не потому что мы этим занимаемся, а потому что там есть люди, которые все еще сохранили способность анализировать ситуацию и вырабатывать какие-то реалистичные подходы к ситуации", — уверен Лавров.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Военная помощь США - Белый дом снял красные линии

После проблем с утверждением новой помощи Украине Конгрессом и успехах российской армии Администрация Байдена сняла ряд ограничений, до этого бывших "красными линиями".

Весной Вашингтон наконец-то отправил дальнобойные ATACMS до 300 км для ударов по военным объектам россиян в Крыму. Дискуссии в Белом доме начались после того, как Китай начал поставлять России высокие технологии, а КНДР - помогать Москве баллистическими ракетами.

Затем Америка на фоне наступления РФ в Харьковской области разрешила бить ее вооружением по граничащей с Харьковщиной российской территории.

Недавно советник Байдена Джейк Салливан, во многом формирующий политику Белого дома по войне в Украине, уточнил, что радиус применения оружия США по РФ расширен и на другие приграничные регионы страны-агрессора.

Украина все еще не может использовать по России американское дальнобойное вооружение, а Штаты категоричны насчет отправки в Украину своих войск.

ATACMS - основные характеристики / Инфографика Главреда

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