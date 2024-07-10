Защищала детей до последнего: во Львове прощаются с погибшим врачом из 'Охматдета'

Врач несмотря на опасность вернулась из подвала "Охматдета" в диализную к детям, которых не могли вывезти в безопасное место и была с ними до конца.

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Удар по "Охматдету" - во Львове прощаются со Светланой Лукьянчик / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Андрей Садовый

Сегодня, в среду 10 июля во Львове прощаются с детским врачом Светланой Лукьянчик. 30-летняя врач-нефролог погибла в результате российского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" 8 июля. Прощание проходит в Гарнизонном храме Львова, об этом в своем Телеграмм-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Во Львове проходит прощание со Светланой Лукьянчик, врачом, которая погибла в результате вражеского обстрела детской больницы в Киеве", - написал он.

Светлану Лукьянчик похоронят на Голосковском кладбище рядом с ее родителями. Друзья и родственники помнят ее как доброго, отзывчивого человека и высокопрофессионального врача. В Гарнизонном Храме собрались родные, близкие и знакомые, чтобы попрощаться с талантливым врачом.

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Что известно об обстоятельствах гибели Светланы Лукьянчик

Журналисты британского издания Sky News смогли узнать обстоятельства гибели детского врача Светланы Лукьянчик.

"Врач-нефролог бросилась в подвал детской больницы в Киеве, чтобы проверить состояние своих маленьких пациентов, которых перевели туда в безопасное место во время сирены воздушной тревоги. 30-летняя Светлана Лукьянчук, рискуя жизнью, вернулась наверх, в лечебный центр, где еще пятеро младенцев были подключены к аппаратам для диализа, и их не смогли вывезти в укрытие", - говорится в материале.

Несмотря на опасность, она осталась с ними, чтобы убедиться, что их жизненно важные процедуры могут продолжаться, даже когда земля содрогалась от звуков российских ракет, падавших на столицу.

"Вдруг один из боеприпасов попал в больницу, разбив окна диализного центра и убив педиатра, которую силой взрыва отбросило с ног", - указывают журналисты.

Медработник отделения хронической токсикологии в больнице Валентина в комментариях журналистам отмечала, что после первого удара по больнице сразу поняла, что попали именно в диализную.

"Тогда я увидела Светлану в окне... Взрывной волной ее отбросило на подоконник", - сказала женщина.

Она сказала, что отведя детей, которые были с ней, в другое безопасное место (из подвала - ред.), Валентина вернулась, чтобы помочь тем, кто находился в диализной комнате. Некоторые из них были ранены выбитым стеклом и силой взрыва.

"Эмоций было очень много. Сначала они не понимали, что произошло. Когда стало безопаснее, они начали плакать, обниматься, помогать друг другу. Дети, которые были со мной в приюте, физически не пострадали, без крови. А дети, которые были на диализе, были ранены. Когда другие дети увидели это, это было достаточно ужасно", - сообщила Валентина.

Что такое детская больница "Охматдет" Многопрофильное диагностически-лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Крупнейшая детская больница в Украине, которую россияне атаковали крылатыми ракетами 8 июля.

Обстрел "Охматдета" - что известно о ракетном ударе РФ по Киеву

Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 июля 2024 года российская оккупационная армия осуществила массированный ракетный удар по Украине, в частности по крупнейшей детской больнице в Украине - "Охматдет" в Киеве. По сообщению Financial Times, Россия использовала крылатую ракету Х-101, которая содержит западные компоненты.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал этот ракетный удар, отметив, что таким образом страна-агрессор Россия "подала сигнал всему миру" накануне саммита НАТО в Вашингтоне, который стартовал 9 июля.

В сети появилось видео, которое проанализировали аналитики издания Defense Express. Они отмечают, что российская ракета, которая поразила "Охматдет", не была повреждена или подбита, что может свидетельствовать об умышленном обстреле детской больницы.

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