"Следующие недели": в Еврокомиссии рассказали, когда Киев получит первые деньги от активов РФ

Украина получит первый транш из прибыли от замороженных активов РФ в течение следующих нескольких недель, заявили представители Еврокомиссии.

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Замороженные активы России: Украина получит первый транш скоро - Еврокомиссия / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Украине перечислят первый транш из средств, которые получены от замороженных активов страны-агрессора РФ на протяжении следующих нескольких недель. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы имеем собственное предложение, которое находится в стадии реализации, с которым согласились страны-члены ЕС, и сейчас мы работаем над тем, чтобы первый транш из прибыли от обездвиженных активов был доступен Украине в течение следующих нескольких недель", – заявил чиновник.

Виганд, в частности, рассказал, что до конца нынешнего года Украина должна получить около 15 млрд евро (16,24 млрд долларов США). Кредит, в свою очередь, также будет погашаться от будущих поступлений из российских активов.

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Конфискованные активы РФ Группа Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) по требованию руководства Большой Семерки делала мепинг активов. В сентябре 2023 года они написали, что они насчитали $280 млрд конфискованных активов. Однако были оценки и в $370 млрд. Эти оценки включали, как суверенные активы Центробанка РФ, так и обездвиженные деньги российских предприятий и олигархов, которые находятся под западными санкциями.

Передача российских активов Украине - что известно

Как сообщал Главред, 16 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую изъять замороженные российские активы и использовать их в пользу Украины.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и США Джо Байден договорились поддерживать усилия ЕС и "Большой семерки" по передаче доходов от замороженных российских активов в пользу Украины, в соответствии с международным правом и правовыми системами.

Кроме этого, Европейский союз нашел юридический путь, чтобы обойти вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет прибыли от замороженных активов РФ, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он пояснил, что поскольку Венгрия воздержалась от предыдущего соглашения об использовании этих доходов, она "не должна быть частью решения".

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