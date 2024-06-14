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Украина в шаге от членства в ЕС: названа дата официальных переговоров о вступлении

Руслана Заклинская
14 июня 2024, 22:57
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Послы Европейского Союза одобрили переговорные рамки по вступлению Украины и Молдовы в блок.
Украина в шаге от членства в ЕС: названа дата официальных переговоров о вступлении
Переговоры о вступлении в ЕС стартуют в этом месяце / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, УНИАН

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза вечером 14 июня принципиально одобрили переговорные рамки для вступления Украины и Молдовы. Переговоры начнутся в этом месяце. Об этом сообщило бельгийское председательство в ЕС в Twitter.

Решение послов ЕС открывает путь для межправительственной конференции, которая запланирована на 25 июня. Именно тогда официально стартуют переговоры о вступлении Украины и Молдовы в блок.

"Венгрия больше не блокирует переговорную рамку для Украины и, соответственно, Молдовы. Компромиссный текст согласован. Теперь Украина и Молдова должны официально начать переговоры о вступлении в Евросоюз 25 июня", - написал корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

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Конец июня был ожидаемой датой для проведения этой конференции, поскольку именно тогда завершается председательство Бельгии в Совете ЕС.

Вступление Украины в Европейский Союз

Отношения Украина-ЕС - это двусторонние отношения между Украиной и Европейским Союзом в области международной политики, экономики, образования, науки и культуры. С 23 июня 2022 года Украина является кандидатом на членство в ЕС, пишет Википедия.

ЕС является политическим, экономическим и культурным объединением с признаками конфедерации, в который входят 27 европейских государств.

24 февраля 2022 года началось полномасштабное российское вторжение в Украину. После этого 28 февраля Украина подала заявку на вступление в ЕС, а поддержка вступления в ЕС в Украине выросла до рекордных 91 %.

Вступление Украины в ЕС - переговоры о вступлении в блок

Напомним, Европейская комиссия готова начать переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС в июне 2024 года. Это решение принято, чтобы избежать возможных препятствий со стороны Венгрии, которая будет председательствовать в ЕС с июля 2024 года и может блокировать этот процесс.

Также Еврокомиссия положительно оценила прогресс в евроинтеграционных реформах Украины и Молдовы. Украина выполнила критерии в сферах борьбы с коррупцией, контроля за политическим лоббизмом, прозрачности состояния должностных лиц и защиты прав нацменьшинств, поэтому Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении.

Как сообщал Главред, о джентельменской договоренности с ЕС, по которой переговоры о вступлении начнутся в июне, сообщала и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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