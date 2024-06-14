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"Есть одна Баба-Яга": приспешник Москвы срывает переговоры о вступлении Украины в ЕС

Анна Косик
14 июня 2024, 05:03
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Переговоры о членстве Украины в Европейском союзе могли уже начаться, однако один из членов ЕС подыгрывает стране-агрессору, откладывая этот процесс.
Орбан и Путин, флаги Украины и ЕС
Страна-агрессор Россия через своих приспешников в ЕС пытается сорвать членство Украины в Евросоюзе / Коллаж: Главред, фото: flickr

В Европейском союзе объявили о готовности начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Большинство стран-членов настаивают на безотлагательном начале этого процесса до конца июня 2024 года.

А все потому, что Москва имеет шанс с помощью своих приспешников в союзе сделать так, чтобы переговоры или отложили, или же и вообще не начались. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Главным прихвостнем Москвы в этом вопросе является глава венгерского правительства Виктор Орбан вместе со своей командой. Об этом свидетельствуют последние дебаты внутри Европейской комиссии, во время которых поддержку решения о начале переговоров с Украиной и Молдовой поддержали все, кроме Венгрии.

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"Венгрия будет выдвигать абсолютно глупые, банальные и бессмысленные аргументы. Ведь права национальных меньшинств - это тема, которую можно обсуждать вечно, и всегда можно найти что-то, что не будет соответствовать "стандартам". Но эти "стандарты" никто никогда линейкой не измерил и не сможет. Это вопрос политической воли", - утверждает Огрызко.

Он объясняет, что Москва уже свою политическую волю выразила, а теперь ее приспешник в ЕС Орбан будет реализовывать эту волю, чтобы и бить по Украине, и расколоть Европейский Союз.

Орбан играет очень важную для РФ и опасную для Украины роль в Евросоюзе, поэтому сейчас главный вопрос, удастся ли европейским лидерам в нужный момент заставить венгерского приспешника Путина выйти помыть руки или выпить кофе.

"Когда это произойдет, исчезнет и тема о возможности переноса начала переговоров, потому что уже все сделано, все стороны - украинская и европейская - готовы к началу процесса, но есть одна Баба-Яга. Значит, с ней надо что-то делать", - подытожил Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".

С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Вступление Украины в Европейский Союз - что известно

Недавно стало известно, что в Украине одобрили план реформ и выполнили все шаги, необходимые для перехода к следующему этапу вступления страны в ЕС. На очереди переговоры с Европейским союзом.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия настаивает на начале переговоров именно в июне 2024 года из-за того, что в июле председательство в ЕС перейдет Венгрия, которая может "вставить палки в колеса" Украине.

Представители власти Венгрии блокировали одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз - якобы из-за вопроса прав национальных меньшинств.

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