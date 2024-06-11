УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"ЕС должен начать переговоры": Украина на новом этапе вступления в Евросоюз

Анна Косик
11 июня 2024, 13:54
38
Украина на пути к интеграции в ЕС выполнила требования для перехода к переговорам, поэтому в Еврокомиссии определили, когда страны-члены должны начать диалог.
Урсула фон дер Ляен, флаги Украины и ЕС
Урсула фон дер Ляйен заявила, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться безотлагательно / Коллаж: Главред, фото: flickr

Недавно в Украине одобрили план реформ и выполнили все шаги, необходимые для перехода к следующему этапу вступления страны в ЕС. На очереди переговоры с Европейским союзом, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Берлине.

Во время конференции по восстановлению Украины, которую публикует Офис Президента Украины, она упомянула о выделении многомиллиардной макрофинансовой помощи ЕС на ближайшие годы. Союз идет на такой шаг, потому что Украина выполняет необходимые реформы и демократические преобразования.

Среди них и борьба с коррупцией в условиях российского вторжения и укрепление верховенства права. Урсула фон дер Ляйен считает достижения Украины впечатляющими и поблагодарила за устойчивость и надежность страны, как партнера.

видео дня

Глава Еврокомиссии настаивает, что Украина заслуживает начала переговоров по вступлению в ЕС со странами-членами уже в ближайшее время.

"Украина выполнила все шаги, которые мы определили. И именно поэтому мы убеждены, что Европейский Союз должен начать переговоры о вхождении с Украиной уже до конца этого месяца", - сказала она.

Отдельно фон дер Ляйен обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, который присутствовал во время ее выступления. Она подчеркнула, что первая конференция по восстановлению Украины происходит именно в Европейском Союзе, потому что это то место, куда однозначно принадлежит страна.

"Харьков - это Европа, Украина - это Европа и наш союз - это ваш дом. Слава Украине и да здравствует Европа", - подытожила глава Еврокомиссии.

Кто такая Урсула фон дер Ляйен?

Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

Решение стран ЕС по Украине

Ранее сообщалось, что ЕС избавляется от газовой зависимости от России. Страны-члены Союза вызывают Киев на переговоры, чтобы перекачивать "голубое топливо" через Украину в обход страны-агрессора.

Недавно две страны Евросоюза заявили, что Украина может использовать их оружие для ударов по военным объектам в России. Финляндия и Польша поддерживают право ВСУ использовать западное оружие против оккупантов на территории РФ.

Напомним, Европейская комиссия готова пойти на новый шаг в вопросе членства Украины. Уже в июне 2024 года готовится начало переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС.

Читайте также о заявлениях запада в контексте поддержки Украины:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Урсула фон дер Ляйен новости Украины Вступление Украины в Евросоюз
Реклама

Главное за день

Жара начнет отступать: стала известна дата резкого изменения погоды в Украине

Жара начнет отступать: стала известна дата резкого изменения погоды в Украине

14:52 Синоптик
Зеленский анонсировал "революцию" в генерации и быстрое восстановление мощностей

Зеленский анонсировал "революцию" в генерации и быстрое восстановление мощностей

14:10 Украина
Стратегическое преимущество РФ: Зеленский откровенно назвал, чего не хватает ВСУ

Стратегическое преимущество РФ: Зеленский откровенно назвал, чего не хватает ВСУ

13:11 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

СМИ: У руководителя внутренней безопасности ГПСУ нашли 13 земельных участков, новую квартиру и Tesla 4472

СМИ: У руководителя внутренней безопасности ГПСУ нашли 13 земельных участков, новую квартиру и Tesla

Диктатор Владимир Путин бросил свою любовницу из-за нехорошей болезни - СМИ 3346

Диктатор Владимир Путин бросил свою любовницу из-за нехорошей болезни - СМИ

Чем опрыскать капусту от белокрылки: простое средство из аптеки спасет ваш урожай 3295

Чем опрыскать капусту от белокрылки: простое средство из аптеки спасет ваш урожай

Кристина Орбакайте не выдержала и обратилась к россиянам - что случилось 2420

Кристина Орбакайте не выдержала и обратилась к россиянам - что случилось

Последние новости

14:52

Жара начнет отступать: стала известна дата резкого изменения погоды в Украине

14:33

Экономическое бронирование: юрист указал на "прорехи" в законе о мобилизации

14:30

Жена в "трауре": обвиненный в абьюзе Константин Войтенко женился во второй раз

14:10

Зеленский анонсировал "революцию" в генерации и быстрое восстановление мощностейФото

13:54

"ЕС должен начать переговоры": Украина на новом этапе вступления в Евросоюз

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:29

Имя уже выбрали: жена Григория Решетника заговорила о четвертом ребенке

13:21

Плесень исчезнет навсегда: какие 5 растений нужно поставить в ванной

13:11

Стратегическое преимущество РФ: Зеленский откровенно назвал, чего не хватает ВСУ

12:49

Путин может потерять Крым: появился сценарий возвращения полуострова без захода ВСУ

Реклама
12:47

3 знака зодиака, которые могут стать миллионерами

12:37

Украина получит новые системы ПВО, в частности "Patriot": Шольц назвал сроки

12:31

Потеряла сознание: жена Остапчука упала в ТЦ

12:23

Готовится за пару минут: самый быстрый и простой рецепт холодникаВидео

12:14

РФ выбрала главное направление штурма: в ВСУ опровергли захват Ивановского

12:02

В Запорожье расстреляли чиновника горсовета: что известно об инциденте

11:48

Света не будет дольше: в Укрэнерго изменили графики отключений по Украине - что известно

11:45

"Киця и Кицюня": Ступка на пляже прижался к своей возлюбленной

11:39

Что делать, если один наушник не работает: как спасти гаджет от выхода из строяВидео

11:33

Сбежавший из РФ внук Аллы Пугачевой покинул Лос-Анджелес - причина

11:19

Ситуация на Харьковщине резко изменилась: РФ применила новую тактику - офицер ВСУ

Реклама
11:16

"Киев должен дать добро": ЕС хочет качать газ по российско-украинскому газопроводу

11:08

Удары по судам РФ в Азовском море: в ВМС сделали неожиданное заявление

10:49

Как проявлялась болезнь Заворотнюк: коллеги вспомнили первые симптомы

10:39

Китайский гороскоп на завтра 12 июня: Обезьянам - плохой день, Свиньям - проблемы со здоровьем

10:37

США разрешили "Азову" использовать американское оружие: как отреагировали в бригаде

10:12

Вероятность ввода французских войск в Украину: эксперт объяснил позицию Макрона

09:58

Что будет с субсидиями с высоким тарифом на свет: в Минсоцполитики дали ответ

09:53

Диктатор Владимир Путин бросил свою любовницу из-за нехорошей болезни - СМИ

09:52

ВСУ контратакуют на Харьковщине: в ISW назвали главный "козырь" украинских атак

09:33

Люди были ошеломлены, узнав, что на самом деле означает Google

09:26

В российской глубинке разбился российский самолет Су-34: экипаж погиб

09:14

Гороскоп на завтра 12 июня: Весам - кардинальные перемены, Рыбам - не день, а наслаждение

09:10

Белый дом снял запрет на передачу американского оружия "Азову" – WP

09:00

Кристина Орбакайте не выдержала и обратилась к россиянам - что случилось

09:00

Какой праздник 12 июня: что категорически запрещено делать на святого Петра

08:39

Выплатят почти 125 тысяч грн: Фарион официально восстановили на работе в вузе

08:11

Украинцы могут получить до 54 тысяч грн помощи: кто имеет право

08:10

Выборы в Бельгии, специфика страны и помощь Украинемнение

08:07

Могли продлить жизнь: Жанна Фриске попала в руки мошенника во время лечения

08:07

Оккупанты захватили Старомайорское, ВСУ восстановили позиции под Донецком – ISW

Реклама
07:09

Как идет мобилизация в последнее время: в Раде указали на тенденцию

06:31

В Пентагоне пояснили, как ВСУ смогут удерживать линию обороны на фронте

06:10

В НАТО готовят важную должность из-за войны в Украинемнение

05:30

Почти 7-балльный шторм: в Украину ворвалась мощнейшая магнитная буря

04:55

Может вызвать сердечный приступ: какой подсластитель не стоит употреблять - ученые

04:20

Удары на сотни километров: как и чем ВСУ бьют по целям в РФ – мнение

03:37

Украинцев ждут новые ограничения: Польша меняет закон о помощи беженцам

03:04

РФ перебросила на Сумское направление 3 батальона кадыровцев: есть ли угроза наступления

03:00

"Принес любимые цветы": Дзидзьо засветился в объятиях известной актрисы

02:35

И это не муж: Лиза Ющенко на редком фото показала главного мужчину в ее жизни

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять