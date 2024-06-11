"ЕС должен начать переговоры": Украина на новом этапе вступления в Евросоюз

Украина на пути к интеграции в ЕС выполнила требования для перехода к переговорам, поэтому в Еврокомиссии определили, когда страны-члены должны начать диалог.

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Урсула фон дер Ляйен заявила, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться безотлагательно / Коллаж: Главред, фото: flickr

Недавно в Украине одобрили план реформ и выполнили все шаги, необходимые для перехода к следующему этапу вступления страны в ЕС. На очереди переговоры с Европейским союзом, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Берлине.

Во время конференции по восстановлению Украины, которую публикует Офис Президента Украины, она упомянула о выделении многомиллиардной макрофинансовой помощи ЕС на ближайшие годы. Союз идет на такой шаг, потому что Украина выполняет необходимые реформы и демократические преобразования.

Среди них и борьба с коррупцией в условиях российского вторжения и укрепление верховенства права. Урсула фон дер Ляйен считает достижения Украины впечатляющими и поблагодарила за устойчивость и надежность страны, как партнера.

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Глава Еврокомиссии настаивает, что Украина заслуживает начала переговоров по вступлению в ЕС со странами-членами уже в ближайшее время.

"Украина выполнила все шаги, которые мы определили. И именно поэтому мы убеждены, что Европейский Союз должен начать переговоры о вхождении с Украиной уже до конца этого месяца", - сказала она.

Отдельно фон дер Ляйен обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, который присутствовал во время ее выступления. Она подчеркнула, что первая конференция по восстановлению Украины происходит именно в Европейском Союзе, потому что это то место, куда однозначно принадлежит страна.



"Харьков - это Европа, Украина - это Европа и наш союз - это ваш дом. Слава Украине и да здравствует Европа", - подытожила глава Еврокомиссии.

Кто такая Урсула фон дер Ляйен? Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

Решение стран ЕС по Украине

Ранее сообщалось, что ЕС избавляется от газовой зависимости от России. Страны-члены Союза вызывают Киев на переговоры, чтобы перекачивать "голубое топливо" через Украину в обход страны-агрессора.

Недавно две страны Евросоюза заявили, что Украина может использовать их оружие для ударов по военным объектам в России. Финляндия и Польша поддерживают право ВСУ использовать западное оружие против оккупантов на территории РФ.

Напомним, Европейская комиссия готова пойти на новый шаг в вопросе членства Украины. Уже в июне 2024 года готовится начало переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС.

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