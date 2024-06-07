Украина вышла на финальную стадию вступления в ЕС: известна дата начала переговоров

Еврокомиссия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, которые по данным украинского правительства начнутся уже в этом месяце.

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Стала известна дата начала переговоров о вступлении Украины в ЕС / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Еврокомиссия положительно оценила прогресс в сферах евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы, которые были отражены в ноябрьском отчете о расширении ЕС. Об этом в Х (Twitter) сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

По его словам, это свидетельствует о том, что Украина выполнила установленные критерии в таких сферах, как борьба с коррупцией, контроль за политическим лоббизмом, прозрачность состояния должностных лиц и защита прав национальных меньшинств. Таким образом, Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении с Украиной.

Что говорят в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил решение Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

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Он также выразил благодарность Еврокомиссии за положительную оценку евроинтеграционного прогресса Украины.

"В озвученном заключении ЕК говорится о том, что Украина продолжает системные усилия по присоединению к ЕС и выполнила все 4 дополнительных шага-реформы", - написал он.

По его словам, следующим шагом будет начало переговоров о членстве Украины в ЕС, которые начнутся уже в этом месяце.

"Украинский народ ежедневно борется за право быть в кругу европейской семьи в войне против российского агрессора", - резюмировал он.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации. До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Вступление Украины в ЕС - когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Напомним, как ранее сообщал Главред, Европейская комиссия готова к новому шагу по членству Украины в ЕС, планируя в июне 2024 года начать переговоры о вступлении.

Однако на дипломатических уровнях возникают препятствия из-за блокирования представителями венгерских властей проекта переговорной рамки. Представители Венгрии тормозят решение о вступлении Украины в ЕС из-за вопроса прав национальных меньшинств в Украине.

В Европейском Союзе планируют начать переговоры по вступлению Украины в блок уже в июне, однако существует одно препятствие, которое этому мешает, сообщает Politico. Дипломаты ЕС и Киева сейчас интенсивно работают за кулисами, чтобы Венгрия дала согласие на начало переговоров о вступлении Украины. По словам европейских дипломатов, которые знакомы с этим вопросом, цель состоит в том, чтобы официальные переговоры начались уже 25 июня.

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