ЕС готов, 'но': в Politico назвали главное препятствие для вступления Украины

Брюссель и Киев ведут интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом, чтобы решить проблемы венгерских меньшинств в Украине, пишет Politico.

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В Европейском союзе хотят начать переговоры о вступлении Украины в блок / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

В Европейском союзе хотят начать переговоры по вступлению Украины в блок уже в июне, но до сих пор существует одно препятствие, которое мешает это сделать, сообщает Politico.

Сейчас за кулисами дипломаты ЕС и Киева интенсивно работают над тем, чтобы Венгрия дала согласие на начало переговоров о вступлении Украины в блок. По словам европейских дипломатов, которые знакомы с этим вопросом, цель состоит в том, чтобы официальные переговоры начались уже 25 июня.

"По словам дипломатов, и Брюссель, и Киев ведут интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом, чтобы решить проблемы венгерских меньшинств в Украине", - подчеркивает издание Politico. видео дня

Там также отмечается, что после переговоров в апреле между главой Офиса президента Андреем Ермаком, а также главой Министерства иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, согласно украинскому пресс-релизу, стороны отметили положительную динамику диалога.

Однако один из дипломатов ЕС все еще считает, что Будапешт, вероятно, желает "положить конец" переговорам о вступлении Украины в блок до того, как он начнет полугодовое председательство в Совете ЕС в июле.

"Украина и ее сторонники в ЕС призывают к проведению межправительственной конференции между Брюсселем и Киевом до того, как 1 июля Венгрия возьмет на себя ротационное председательство в Совете ЕС", - добавляет Politico.

Вступление Украины в Европейский Союз Отношения Украина-ЕС - это двусторонние отношения между Украиной и Европейским Союзом в области международной политики, экономики, образования, науки и культуры. С 23 июня 2022 года Украина является кандидатом на членство в ЕС, пишет Википедия. ЕС является политическим, экономическим и культурным объединением с признаками конфедерации, в который входят 27 европейских государств. 24 февраля 2022 года началось полномасштабное российское вторжение в Украину. После этого 28 февраля Украина подала заявку на вступление в ЕС, а поддержка вступления в ЕС в Украине выросла до рекордных 91 %.

Вступление Украины в ЕС - главные новости:

Ранее сообщалось, что Словакия не будет препятствовать Украине на пути к вступлению в Европейский союз, а наоборот поддержит евроинтеграцию.

Украина имеет джентльменскую договоренность среди абсолютного большинства стран ЕС о том, когда начнутся переговоры о вступлении в Евросоюз, сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Приоритет украинского правительства - сделать так, чтобы Украина вступила в ЕС как можно быстрее, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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