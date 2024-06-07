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"Россияне уже вымотались": война в Украине переходит в новую фазу - Жирохов

Анна Косик
7 июня 2024, 13:52
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ВСУ контролируют фронт, в то время как российские оккупанты находятся почти на пределе возможностей. Противник хочет восстановить силы, и это неспроста.
армия РФ, оккупанты на танках
Силы оккупантов почти исчерпаны, поэтому война переходит в новую фазу / Коллаж: Главред, фото: flickr

На фронте ситуация считается сложной, однако контролируемой украинскими силами. В частности новое наступление оккупационных войск РФ на Харьковщине уже нельзя назвать успешным. В интервью Главреду военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов рассказал, что теперь боевые действия перейдут, можно сказать, в новую фазу - позиционную войну.

Однако, он убежден, что Россия не готова отказываться от своих планов в отношении Украины. Путину и его армии просто нужно восстановиться, пополнить свои ряды и подтянуть технику, чтобы с новыми силами осуществить еще одну попытку наступления.

"Россияне уже вымотались, им нужно время для того, чтобы набрать новых военных и достать со складов военную технику. Противнику не хватает сил, однако летом он проведет еще одно наступление. Россияне будут наступать только на одном направлении, сразу на четырех атаковать они не смогут", - отметил Жирохов.

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Если говорить о возможном направлении нового российского наступления - пока трудно спрогнозировать, будет ли это район Угледара, Часов Яр или Харьковщина. Как говорит эксперт, даже сам Генштаб РФ вряд ли уже определился, где проводить следующую операцию. Сейчас внимание врага сосредоточено на накоплении ресурсов, ведь таких ресурсов, как в предыдущие годы у него уже нет.

Жирохов считает, что сейчас в России уже начинают понимать, что без полноценной мобилизации набрать необходимое количество людей в ряды армии для реализации задуманного будет крайне непросто. Поэтому, если нынешние методы не сработают, могут понадобиться более радикальные шаги.

"Сейчас противник использует рекрутинг, но добровольцы заканчиваются. Все меньше людей идут в армию, чтобы заработать деньги, поэтому в армию набирают наемников из африканских стран и мигрантов. В России уже есть понимание, что без полноценной мобилизации будет очень тяжело. И какой она будет - скрытой или открытой - сказать пока трудно", - резюмировал эксперт.

Кто такой Михаил Жирохов?

Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольске Донецкой области.

Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.

Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

Наступление армии РФ на Харьковщине - что изменилось

Ранее сообщалось, что на Харьковщине украинская армия уничтожила значительную часть вражеской группировки под Волчанском. Из-за этого командование противника вынуждено было выводить оттуда целый полк.

Российские оккупанты, как стало известно, применяют все возможные типы вооружения для нанесения ударов по позициям украинских войск и дальнейшего продвижения на Харьковском направлении.

Напомним, ВСУ продолжают уничтожать силы оккупантов на Харьковском направлении, в частности недавно разбили колонну россиян, которая направлялась в сторону Волчанска.

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война в Украине Михаил Жирохов
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