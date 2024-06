ВСУ может получить разрешение бить оружием Запада по тыловым районам РФ - ISW

Аналитики Института изучения войны сообщили, что разрешение США на удары по территории России из американского оружия, на 16% уменьшили размер "неприкосновенной" территории агрессора. Ведутся дискуссии о разрешении на атаки без ограничений.

В новом отчете ISW отмечается, что разрешение США фактически создало достаточно масштабную территорию, по которой Силы обороны имеют право бить из западных вооружений. В то же время, определенные ограничения на типы американского оружия ограничили возможность ВСУ наносить удары по отдаленным от границы с Украиной районам, которые Россия использует для прикрытия собственных боевых сил, органов управления, логистики и тылового обеспечения.

Аналитики ISW предполагают, что Вооруженные силы Украины могут поражать все легитимные военные цели в пределах досягаемости реактивных систем залпового огня (РСЗО) в Белгородской, Курской и Брянской областях. В то же время, говорится в отчете, далеко не факт, что Силы обороны имеют на это разрешение. Высокопоставленные чиновники США разрешили Украине наносить удары по территории России с помощью РСЗО для контрбатарейного огня, но географически ограничили такие атаки районом государственной границы в Харьковской области.

Фактически, Вооруженные силы имеют право наносить удары по российским военным объектам, "расположенным непосредственно вдоль украинской границы". Зато Силы обороны не могут запретить бить по российским военным целям дальше в тылу или в других районах Курской и Брянской областей, которые также находятся в зоне досягаемости РСЗО.

"Заявления американских официальных лиц также указывают на то, что ВСУ могут быть ограничены в возможности наносить удары по российским военным целям, которые не принимают активного участия в наземных атаках и ударах по Украине. Таким образом, сокращение площади безопасного (неприкосновенного) пространства России может составлять менее 16 процентов", - говорится в отчете.

В ISW отметили, что нынешнее изменение политики США хотя и является шагом в правильном направлении, но не может уменьшить масштабы дальнейших ударов агрессора по приграничью Украины.

В то же время, в Институте отметили, что правительства стран Запада поддерживают и обсуждают разрешение ВСУ использовать западное оружие для ударов также по российским тыловым оперативным и глубоким тыловым районам на территории РФ.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.