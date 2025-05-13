В столице Ливии раздается стрельба: СМИ раскрыли причину столкновений

О главном:
- МВД Ливии призвало жителей оставаться дома
- Медслужбы просят не покидать дома ради безопасности
- Причиной столкновений могло стать убийство силовика
В столице Ливии Триполи вспыхнули вооруженные столкновения. По сообщениям очевидцев, в городе была слышна интенсивная стрельба, на улицах появилось большое количество военной техники. Об этом сообщает Clash Report.
Международный аэропорт Митига временно прекратил работу, а все рейсы перенаправлены в Мисурату. Власти призывают жителей оставаться дома и не выходить на улицу.
"Министерство внутренних дел призвало всех граждан Триполи оставаться в своих домах и не выходить на улицу", - сообщает Clash Report. В городе введен комендантский час.
К населению обратился также местный департамент медицинской помощи: "всех жителей столицы ни в коем случае не выходить из дома ради собственной безопасности".
СМИ предполагают, что причиной эскалации стало убийство главы службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.
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