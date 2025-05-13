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В столице Ливии раздается стрельба: СМИ раскрыли причину столкновений

Руслан Иваненко
13 мая 2025, 02:04
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Министерство внутренних дел Ливии объявило комендантский час в Триполи.
Ливия
Ливийскую столицу охватили столкновения / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

О главном:

  • МВД Ливии призвало жителей оставаться дома
  • Медслужбы просят не покидать дома ради безопасности
  • Причиной столкновений могло стать убийство силовика

В столице Ливии Триполи вспыхнули вооруженные столкновения. По сообщениям очевидцев, в городе была слышна интенсивная стрельба, на улицах появилось большое количество военной техники. Об этом сообщает Clash Report.

Международный аэропорт Митига временно прекратил работу, а все рейсы перенаправлены в Мисурату. Власти призывают жителей оставаться дома и не выходить на улицу.

видео дня

"Министерство внутренних дел призвало всех граждан Триполи оставаться в своих домах и не выходить на улицу", - сообщает Clash Report. В городе введен комендантский час.

К населению обратился также местный департамент медицинской помощи: "всех жителей столицы ни в коем случае не выходить из дома ради собственной безопасности".

СМИ предполагают, что причиной эскалации стало убийство главы службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.

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