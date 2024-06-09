ВСУ возвращают инициативу и выбивают оккупантов в Волчанске - комбат ВСУ

Силы обороны Украины перебирают инициативу на Харьковщине, ситуация улучшилась после разрешения наносить удары по территории РФ, отмечает комбат ВСУ.

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Силы обороны Украины имеют успех на Харьковском направлении / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 37 отдельная бригада морской пехоты

Силы обороны Украины смогли стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении боевых действий и начинают возвращать себе инициативу в боях в городе Волчанск. Об этом в эфире 24 канала сообщил командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко.

По его словам, украинские военные ведут сложные бои с российскими оккупантами "за каждый подвал и каждый дом" в пределах города Волчанск Харьковской области.

Военный добавляет, что россияне не имеют продвижений на данном направлении боев, а Силы обороны Украины выбивают врага из занятых им рубежей и активно берут оккупантов в плен.

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"Ситуация выглядит так, что на текущий момент Силы обороны стабилизировали ситуацию и перебирают тактическую инициативу на свою сторону. Враг продолжает активно применять авиацию. Здесь очень необходимы самолеты F-16, чтобы лишить противника монополии на применение в таком количестве своей авиации", - отметил Федоренко.

Он также добавил, что ситуация на фронте существенно улучшилась в сторону украинских войск после разрешения западных стран наносить удары по военным целям на территории России.

Федоренко отметил, что Силы обороны Украины осуществляют активное огневое поражение мест сосредоточения личного состава РФ, средства РЭБ и тому подобное. Кроме того, он сообщил, что есть успехи в уничтожении российских С-300 и С-400, которые наносили удары по Харькову.

Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - что известно о боях в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным американского Института изучения войны, российские оккупанты совершили ограниченное продвижение на Харьковском направлении и, вероятно, оккупировали населенный пункт Глубокое Харьковской области.

Представитель Национальной гвардии Руслан Музычук сообщил о перемещении новых подразделений российской оккупационной армии, в том числе мотострелковых, на Харьковское направление, к границе с Украиной, для поддержки штурмовых действий.

По словам военного эксперта и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, армия России продолжит натиск на Харьковщине, однако основной удар попытается осуществить на другом участке фронта.

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