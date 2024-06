РФ готовит масштабные наступления на новых направлениях: в ISW раскрыли недостаток резервов

Аналитики Института изучения войны сообщили, что имеющихся российских резервов численностью 60 000 человек, вероятно, будет недостаточно для поддержки одновременных широкомасштабных наступательных усилий на нескольких направлениях.

Институт со ссылкой на украинского военного обозреватель Константина Машовца отмечает, что за последние 6-8 месяцев оккупанты накопили в оперативных и стратегических резервах не более 60 тыс. человек, передает ISW.

В ISW также предполагают, что эти резервы РФ должным образом не обучили или не оснастили. Ранее РФ использовала их в основном как резервы живой силы для переукомплектования и усиления подразделений, ведущих наступательные атаки.

Специалисты института считают, что российские резервы оперативного и стратегического уровней вряд ли будут готовы действовать как силы проникновения первого эшелона или как силы эксплуатации второго эшелона, способные проводить эффективные широкомасштабные общевойсковые нападения.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.