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РФ готовит масштабные наступления на новых направлениях: в ISW раскрыли недостаток резервов

Юлия Закрепа
9 июня 2024, 07:50
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Западные аналитики сообщили, что российских резервов недостаточно для одновременных масштабных наступлений на нескольких направлениях
РФ готовит масштабные наступления на новых направлениях: в ISW раскрыли недостаток резервов
России не хватает войска на новые наступления / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, оперативное командование "Запад"

Аналитики Института изучения войны сообщили, что имеющихся российских резервов численностью 60 000 человек, вероятно, будет недостаточно для поддержки одновременных широкомасштабных наступательных усилий на нескольких направлениях.

Институт со ссылкой на украинского военного обозреватель Константина Машовца отмечает, что за последние 6-8 месяцев оккупанты накопили в оперативных и стратегических резервах не более 60 тыс. человек, передает ISW.

В ISW также предполагают, что эти резервы РФ должным образом не обучили или не оснастили. Ранее РФ использовала их в основном как резервы живой силы для переукомплектования и усиления подразделений, ведущих наступательные атаки.

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Специалисты института считают, что российские резервы оперативного и стратегического уровней вряд ли будут готовы действовать как силы проникновения первого эшелона или как силы эксплуатации второго эшелона, способные проводить эффективные широкомасштабные общевойсковые нападения.

"Этих, как сообщается, ограниченных российских резервов на оперативном и стратегическом уровнях, вероятно, будет недостаточно для поддержки одновременных широкомасштабных наступательных усилий на нескольких направлениях. Российское военное командование, вероятно, будет вынуждено выбрать одно основное действие во время ожидаемого летнего наступления, если оно намерено использовать эти резервы для поддержки широкомасштабной наступательной операции", - говорится в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Напомним, что ВСУ перешли в наступление и отбили стратегический населенный пункт на Востоке. По данным СМИ, украинским военным удалось отбить большую часть поселка Калиновка и вытеснить оккупантов с позиций у канала Северский Донец-Донбасс.

Украинские военные пошли в контратаку и освободили несколько кварталов Волчанска. Аналитик Юлиан Рёпке отметил, что для переброски подкрепления с южного на северный берег реки Волчья, ВСУ использовали немецкий танковый мостоукладчик Biber

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