Фатальный удар по "мосту Путина" или новой дороге в Крым: ВСУ ждет дилемма

Украине придется сделать выбор относительно своих целей, связанных с операциями по Крыму, считает военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов.

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Украина, скорее всего, в первую очередь ударит по Крымскому мосту - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Украине придется выбирать, что уничтожать в первую очередь – Крымский мост или новую железную дорогу оккупантов, которая идет вдоль Азовского моря из Ростова на оккупированный полуостров. Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что пока непонятно, какое решение будет принято. Однако для западного мира важнее медийная составляющая, чем политическая. Поэтому, удар по Крымскому мосту, вероятно, станет более приоритетной задачей.

"Все зависит от того, какие будут приниматься решения относительно поражения целей. Западным партнерам, к сожалению, нужна яркая картинка и медийная победа для того, чтобы показать своим избирателям результаты поддержки Украины. И именно уничтожение Крымского моста будет обладать таким эффектом. И если для фронта уничтожение 2-3 складов и основного состава - замечательный показатель, то для Запада это не является критерием работы ATACMS", - подчеркнул Михаил Жирохов. видео дня

Кратко о Крымском мосту / Инфографика: Главред

Железная дорога Ростов-Крым

В конце марта начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что РФ почти достроила новую железную дорогу из Ростова в оккупированный Крым. Она проходит по оккупированному югу Украины.

"Это может стать для нас серьезной проблемой, но надеюсь, что с этой железной дорогой мы как-то справимся, в этом у всех есть опыт. Это намного проще, чем вопрос Крымского моста", - сказал Буданов.

Позже Владимир Путин сказал, что новая железная дорога – альтернатива Крымскому мосту.

Украина разрушит Крымский мост – главные новости по теме:

В апреле президент Владимир Зеленский сделал заявление о планах по разрушению Крымского моста. Он заявил, что Украина действительно хочет уничтожить эстакаду уже в этом году и другие военные объекты российских оккупантов на захваченном Крымском полуострове.

Украина готовится атаковать Крымский мост, написали журналисты немецкого Bild. В материале говорится, что атака на российские паромы "Авангард" и "Конро Трейдер" как раз таки может указывать на подготовку ВСУ к операции по эстакаде.

Украине нужно 200 ракет, чтобы уничтожить Крымский мост, считает полковник ВСУ Петр Черник. По его словам, нужно нанести комбинированный удар.

"Надо использовать 70-80 ракет ATACMS и Storm Shadow в смешанном цикле", - предположил эксперт.

Кто такой Михаил Жирохов? Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области. Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах. Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

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