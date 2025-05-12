Гербициды - эффективный способ борьбы с сорняками на огороде

Гербициды помогают уничтожить сорняки без вреда для культур. Какие гербициды выбрать и когда их применять - советы аграриев.

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Чем обработать землю после всходов от сорняков? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Что такое гербициды и какие они бывают

Чем обработать огород после всходов, чтобы не рос сорняк

Защита огородных культур от сорняков - один из важнейших этапов в земледелии. Сорняки забирают у культурных растений питательные вещества, влагу, свет, воздух и тепло. Если не уничтожать сорняки вовремя, это может привести к потере 25-45% урожая. Один из самых эффективных способов борьбы с ними - использование гербицидов и Главред поможет разобраться как это сделать лучше.

Что такое гербициды

Гербициды - это химические препараты, содержащие активные вещества, которые подавляют или полностью уничтожают нежелательную растительность. Они классифицируются на две основные группы: гербициды сплошного действия и гербициды избирательного действия. Препараты сплошного действия уничтожают все растения, на которые попадают, поэтому их используют только до всходов культур или при подготовке поля к посеву. Также их применяют для десикации - подсушивания культур перед уборкой урожая. Зато препараты избирательного действия влияют только на сорняки, не вредя культурным растениям, поэтому их часто используют уже после всходов.

Правила, которые следует соблюдать при внесении послевсходовых гербицидов

Послевсходовые гербициды являются одними из самых распространенных в современном огородничестве. Чтобы достичь желаемого эффекта, следует точно придерживаться норм расхода и рекомендаций по фазам развития культур и сорняков. Вносить препарат нужно именно в тот период, который указан производителем, например - с фазы 2-3 листьев или во время кущения. Опрыскивание не рекомендуется проводить при неблагоприятных погодных условиях: во время засухи, холода или других стрессовых ситуаций для растений.

Температурный режим также имеет большое значение - слишком высокая или слишком низкая температура снижает эффективность препарата или может повредить сами культуры. Важно попасть в фазу активного роста сорняков - именно тогда они наиболее уязвимы. В некоторых случаях целесообразно применять баковые смеси с различными препаратами, имеющими различные спектры действия. При этом нужно обязательно учитывать уровень токсичности, чтобы не навредить культурным растениям и микрофлоре почвы.

Нерегламентированное или чрезмерное использование гербицидов может иметь негативные последствия. В частности, это приводит к угнетению биологической активности почв, ухудшению микрофлоры и замедлению естественного восстановления плодородия.

Чем обработать огород после всходов от сорняков

На YouTube-канале "Земля Богом дана" рекомендуют гербицид Титус - системный препарат послевсходового действия, который эффективно борется с однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорняками в посевах картофеля и томатов. Это один из немногих препаратов, который подходит для защиты как рассадных, так и высевных томатов даже на ранних стадиях их развития. Титус имеет высокую селективность и широкий спектр действия, а также прекрасно сочетается с другими препаратами в баковых смесях.

Еще одним эффективным средством является гербицид Фюзилад Форте. Он прекрасно справляется с пыреем и другими злаковыми сорняками на овощных и декоративных культурах. Препарат уничтожает сорняки, не вредя при этом большинству овощей, роз, ягодных кустов. Его можно безопасно использовать для обработки крыжовника, смородины, земляники, газонов из декоративного клевера, а также на культурах, таких как горох, свекла, лук, томаты, капуста, бобовые. Наилучший эффект Фюзилад демонстрирует при температуре до 25°C на сорняках, которые уже активно растут и достигают высоты 10-15 см. Видимый эффект - через 4-5 дней после обработки.

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